İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Resmi gazete 13 Şubat 2022 Pazar kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

Resmi gazete kararlar, yönetmelikler ve tebliğler haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 13 Şubat 2022 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

12 Şubat 2022 Cumartesi 23:30
Resmi gazete 13 Şubat 2022 Pazar kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Takip Et:

Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararlar, yasada yapılan değişiklikler ve birçok konuda halkın resmi kararlara ilişkin bilgilendirilmesini sağlayan Resmi Gazete merak konusu oldu.

Resmi Gazete ne zaman yayınlanır?

Resmi Gazete’nin net bir yayın tarihi veya saati bulunmamaktadır. Genel olarak saatler 00:00’ı gösterdikten sonra yayınlanır.

Resmi Gazete’de yeni gelişmeler ve gündeme dair alınan yeni kararlara yer verilmişse belirtilen saat olan 00:00’da net olarak yayınlanır. Bazı durumlarda çok ender görülse de Resmi Gazete sabaha karşı da yayınlanabilir. Ancak bu durum çok az görülür.

Resmi Gazete nedir, amacı nedir?

Resmi Gazete 7 Ekim 1920 tarihinde kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihiyle birlikte düzenli olarak çıkarılan gazetedir. Gazetenin amacı hükümet, meclis veya cumhurbaşkanı imzasıyla alınan kararlar, yasalar, yönetmelikler veya genelgelerin halka duyurulmasını sağlamaktır.

İlk olarak Ceride-i Resmiye olarak çıkarılan gazete 10 Eylül 1923 tarihinde alınan karar kapsamında Resmi Ceride olarak yayın hayatına devam etti. Dönem dönem bazı yayın aksaklıkları yaşansa da, gazete çoğu zaman yayınlarına aralıksız olarak devam etmiştir.

Bakanlar Kurulu 1925 tarih ve 1970 sayılı karaname ile Resmi Ceridenn Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası hakkındaki talimatnamenin kabul edilmesi ile sürekli olarak yayın yapmaya başlamıştır. Resmi Ceride adı ise 17 Aralık 1927 tarihinde alınan karara Türkiye Cumhuriyet Resmi Gazete olmuştur.

Resmi Gazete içerisinde iki bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler mevzuat bölümü ve ilan bölümleridir. Mevzuat bölümü 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır.

İlan bölümü ise gazetede yayınlanması zorunlu olan yargı, ihale ilanları gibi günlük gelişmelerden oluşmaktadır. Gazete hazırlandıktan sonra basılma emri 23:00’den sonra gerçekleşir ve mükerrer sayıların da dahiliyle toplam 410 adet yayınlanır.

Resmi Gazete’yi okumak için tıklayınız.



Son Güncelleme: 12.02.2022 23:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OkuGazeteMeclisYasaKararResmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burun kanaması orucu bozar mı? Kan vermek orucu bozar mı?
Burun kanaması orucu bozar mı? Kan vermek orucu bozar mı?
Sahurdan sonra bir kimse kusacağı sıra midesine geri yollar ve yutarsa orucu bozulur mu?
Sahurdan sonra bir kimse kusacağı sıra midesine geri yollar ve yutarsa orucu bozulur mu?
Kusmak orucu bozar mı? Kusmak hakkında Kuran-ı Kerim de ne hüküm verilmiştir? Oruçken kusarsak kaza etmemiz gerekir mi?
Kusmak orucu bozar mı? Kusmak hakkında Kuran-ı Kerim de ne hüküm verilmiştir? Oruçken kusarsak kaza etmemiz gerekir mi?
Oruçlu bir kimsenin kan tahlili yaptırması ve kan bağışı yapmasının hükmü nedir?
Oruçlu bir kimsenin kan tahlili yaptırması ve kan bağışı yapmasının hükmü nedir?
Oruçlu biri için zevalden sonra misvak kullanımı hükmü nedir?
Oruçlu biri için zevalden sonra misvak kullanımı hükmü nedir?
Ramazan ayında kimler oruç tutamaz, kimler oruç tutmakla yükümlü değildir ?
Ramazan ayında kimler oruç tutamaz, kimler oruç tutmakla yükümlü değildir ?

Popüler Haberler

Soul animasyon filminin konusu nedir?
Burun kanaması orucu bozar mı? Kan vermek orucu bozar mı?
Öğrenim Belgesi Nedir? Nereden alınabilir?
Sahurdan sonra bir kimse kusacağı sıra midesine geri yollar ve yutarsa orucu bozulur mu?
Camdaki Kız dizisi Nalan’ın Küçüklüğünü canlandıran oyuncu kim? Işıltı Su Alyanak...
Ramazan ayında oruçluyken burun kanaması halinde yutulan kan orucu bozar mı?
Kaçak Yolcu filminin analizi konusu ve film hakkında detaylar..
Kusmak orucu bozar mı? Kusmak hakkında Kuran-ı Kerim de ne hüküm verilmiştir? Oruçken kusarsak kaza etmemiz gerekir mi?
Bir amaç doğrultusunda alınan kan orucu bozar mı? Bu durum hakkında verilen hüküm nedir?
13 Şubat 2022 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 13 Şubat Pazar at yarışı programı
4449393 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
Kağıt Ev dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Perde Arkası NBA Tarihinin En Büyük Kavgası Belgesel Dizi konusu nedir?
İş arama izni nedir, nasıl kullanılır? İş arama izni ücreti nasıl hesaplanır?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Ceylan Yılmaz kimdir? Aslen nerelidir?
Ayak İşleri dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Ayak İşleri ne zaman başlıyor?
Pandemide para kazandıran en trend işler neler?
Kardeşlerim Dizisi Harika Kimdir? Gözde Türker kimdir? Rol aldığı diziler hangileri ?
Fargo dizisi için FX, 5.sezon onayını sonunda verdi!
Teşkilat Dizisi Sermet kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.