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Resmi gazete 1 Şubat 2022 Salı kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

Gün geçmiyor ki Resmi gazete kararlar, yönetmelikler ve tebliğler haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 01.02.2022 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

31 Ocak 2022 Pazartesi 23:30
Resmi gazete 1 Şubat 2022 Salı kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
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Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararlar, yasada yapılan değişiklikler ve birçok konuda halkın resmi kararlara ilişkin bilgilendirilmesini sağlayan Resmi Gazete merak konusu oldu.

Resmi Gazete ne zaman yayınlanır?

Resmi Gazete’nin net bir yayın tarihi veya saati bulunmamaktadır. Genel olarak saatler 00:00’ı gösterdikten sonra yayınlanır.

Resmi Gazete’de yeni gelişmeler ve gündeme dair alınan yeni kararlara yer verilmişse belirtilen saat olan 00:00’da net olarak yayınlanır. Bazı durumlarda çok ender görülse de Resmi Gazete sabaha karşı da yayınlanabilir. Ancak bu durum çok az görülür.

Resmi Gazete nedir, amacı nedir?

Resmi Gazete 7 Ekim 1920 tarihinde kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihiyle birlikte düzenli olarak çıkarılan gazetedir. Gazetenin amacı hükümet, meclis veya cumhurbaşkanı imzasıyla alınan kararlar, yasalar, yönetmelikler veya genelgelerin halka duyurulmasını sağlamaktır.

İlk olarak Ceride-i Resmiye olarak çıkarılan gazete 10 Eylül 1923 tarihinde alınan karar kapsamında Resmi Ceride olarak yayın hayatına devam etti. Dönem dönem bazı yayın aksaklıkları yaşansa da, gazete çoğu zaman yayınlarına aralıksız olarak devam etmiştir.

Bakanlar Kurulu 1925 tarih ve 1970 sayılı karaname ile Resmi Ceridenn Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası hakkındaki talimatnamenin kabul edilmesi ile sürekli olarak yayın yapmaya başlamıştır. Resmi Ceride adı ise 17 Aralık 1927 tarihinde alınan karara Türkiye Cumhuriyet Resmi Gazete olmuştur.

Resmi Gazete içerisinde iki bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler mevzuat bölümü ve ilan bölümleridir. Mevzuat bölümü 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır.

İlan bölümü ise gazetede yayınlanması zorunlu olan yargı, ihale ilanları gibi günlük gelişmelerden oluşmaktadır. Gazete hazırlandıktan sonra basılma emri 23:00’den sonra gerçekleşir ve mükerrer sayıların da dahiliyle toplam 410 adet yayınlanır.

Resmi Gazete’yi okumak için tıklayınız.



Son Güncelleme: 31.01.2022 23:30
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OkuGazeteMeclisYasaKararResmi Gazete
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