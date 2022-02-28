İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Resmi gazete 1 Mart 2022 Salı kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Resmi gazete kararlar, yönetmelikler ve tebliğler haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 1 Mart 2022 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

28 Şubat 2022 Pazartesi 23:30
Resmi gazete 1 Mart 2022 Salı kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Takip Et:

Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararlar, yasada yapılan değişiklikler ve birçok konuda halkın resmi kararlara ilişkin bilgilendirilmesini sağlayan Resmi Gazete merak konusu oldu.

Resmi Gazete ne zaman yayınlanır?

Resmi Gazete’nin net bir yayın tarihi veya saati bulunmamaktadır. Genel olarak saatler 00:00’ı gösterdikten sonra yayınlanır.

Resmi Gazete’de yeni gelişmeler ve gündeme dair alınan yeni kararlara yer verilmişse belirtilen saat olan 00:00’da net olarak yayınlanır. Bazı durumlarda çok ender görülse de Resmi Gazete sabaha karşı da yayınlanabilir. Ancak bu durum çok az görülür.

Resmi Gazete nedir, amacı nedir?

Resmi Gazete 7 Ekim 1920 tarihinde kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihiyle birlikte düzenli olarak çıkarılan gazetedir. Gazetenin amacı hükümet, meclis veya cumhurbaşkanı imzasıyla alınan kararlar, yasalar, yönetmelikler veya genelgelerin halka duyurulmasını sağlamaktır.

İlk olarak Ceride-i Resmiye olarak çıkarılan gazete 10 Eylül 1923 tarihinde alınan karar kapsamında Resmi Ceride olarak yayın hayatına devam etti. Dönem dönem bazı yayın aksaklıkları yaşansa da, gazete çoğu zaman yayınlarına aralıksız olarak devam etmiştir.

Bakanlar Kurulu 1925 tarih ve 1970 sayılı karaname ile Resmi Ceridenn Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası hakkındaki talimatnamenin kabul edilmesi ile sürekli olarak yayın yapmaya başlamıştır. Resmi Ceride adı ise 17 Aralık 1927 tarihinde alınan karara Türkiye Cumhuriyet Resmi Gazete olmuştur.

Resmi Gazete içerisinde iki bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler mevzuat bölümü ve ilan bölümleridir. Mevzuat bölümü 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır.

İlan bölümü ise gazetede yayınlanması zorunlu olan yargı, ihale ilanları gibi günlük gelişmelerden oluşmaktadır. Gazete hazırlandıktan sonra basılma emri 23:00’den sonra gerçekleşir ve mükerrer sayıların da dahiliyle toplam 410 adet yayınlanır.

Resmi Gazete’yi okumak için tıklayınız.



Son Güncelleme: 28.02.2022 23:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OkuGazeteMeclisYasaKararResmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fitremi ülkemdeki fakir vatandaşa vermesi için aileme gönderdim, bu caiz midir?
Fitremi ülkemdeki fakir vatandaşa vermesi için aileme gönderdim, bu caiz midir?
Bir kimse fitre vakti geldiğinde memleketi dışında olduğu zaman fitresini nerede verir?
Bir kimse fitre vakti geldiğinde memleketi dışında olduğu zaman fitresini nerede verir?
Kişinin geldiği beldelerde ailesinden pek çok fakirin bulunduğu gerekçesi ile fitreyi uzak beldelere vermenin hükmü nedir?
Kişinin geldiği beldelerde ailesinden pek çok fakirin bulunduğu gerekçesi ile fitreyi uzak beldelere vermenin hükmü nedir?
Şevval hilalini görünce ve bayram namazından önce söylenmesi gereken sözler nelerdir? Hangi duayı edilmelidir?
Şevval hilalini görünce ve bayram namazından önce söylenmesi gereken sözler nelerdir? Hangi duayı edilmelidir?
Fitreyi ikamet ettiği belediyeden başka bir beldeye göndermek caiz olur mu?
Fitreyi ikamet ettiği belediyeden başka bir beldeye göndermek caiz olur mu?
Fıtır sadakaları oturduğumuz yerdeki fakirlere mi dağıtılır yoksa başka yerlerdeki fakirlere de dağıtılabilir mi? Bayramdan üç gün önce yolculuğa çıktığımız zaman fitreyle ilgili ne yapmalıyız?
Fıtır sadakaları oturduğumuz yerdeki fakirlere mi dağıtılır yoksa başka yerlerdeki fakirlere de dağıtılabilir mi? Bayramdan üç gün önce yolculuğa çıktığımız zaman fitreyle ilgili ne yapmalıyız?

Popüler Haberler

Netflix, Coded Bias filmi konusu ve incelemesi
Bu Bir Soygundur: Dünyanın En büyük Sanat Hırsızlığı isimli belgesel dizinin konusu ve yorumları
Genç Çiftçilere 30 Bin TL hibe desteği! Genç çiftçilere hibe desteği kredi şartları neler?
Pusat Furkan Doğan'ın yeni çıkan Kölelerin Krallığı kitabının konusu nedir? Pusat Furkan Doğan kimdir? Pusat Doğan Furkan nereli, kaç yaşında?
Kırmızı Oda Zafer'in babası kim? Hangi oyuncu geliyor
Oyuncu Uğur İzgi kimdir? Uğur İzgi nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Ayça Damgacı kimdir?
Tiyatrocu Erkan Baylav kimdir? Erkan Baylav nereli,kaç yaşında?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Ayşe'si kimdir?
Tozkoparan dizisi Sedef kimdir? Oyuncu Burcu Altın kimdir? Burcu Altın nereli, kaç yaşında?
Arefe günü hangi ibadetler yapılmalıdır?
Survivor 2022 All Star'a katılacak yarışmacılar
Masa başı iş yapmak için hangi bölümü okumak gerekiyor? Masa başı iş ve meslekler hangileridir?
Nurinisa Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!
1 Mart 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Mart Salı at yarışı programı
Kardeşlerim dizisi Mazlum kimdir? Kaan Sevi hakkında bilgiler
Kardeşlerim Ayşe kimdir? Çağla Şimşek hakkında bilgiler
Camdaki Kız Sedat ( Feyyaz Şerifoğlu ) kimdir?
Çiftçilere müjde! Tarımsal kredi borçlarına yapılandırma!
TJK 28 Şubat 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.