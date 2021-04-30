Resimli Cuma mesajı 2021 30 Nisan anlamlı, en güzel Cuma sözleri

30 Nisan Cuma günü anlamlı Cuma mesajı paylaşmak isteyen kişiler,uygun Cuma mesajı araştırmaktadır. İşte herkes tarafından paylaşılabilecek Cuma mesajları;

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

"Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De’avât", 73)

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

"Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De’avât", 73)

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler.