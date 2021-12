Resident Evil (Ölümcül Deney) Film Konusu ve Yorumu

Her geçen gün oyun dünyası ve sinema arasındaki bağ giderek artmaktadır. Resident Evil, Türkçe ismiyle Ölümcül Deney olarak bildiğimiz film serisi; yakın tarihin en çok oynanan oyunlarından. Zirvede yer alan oyunun yanı sıra beyaz perdeye uyarlanan sayısız filmiyle de her koşuldan başarılı bir yapım olduğunu görüyoruz. Her ne kadar 2002 yılında ilk kez yayınlanmış olsa da gelişen sinema kültürü ve moden dünyaya ayak uydurmayı başarmış. Ardı arkası kesilmeyen yeni oyunlar, çizgi diziler, animeler ve filmler derken herkesi bir yerden yakalamayı başarmış ve herkesin hayatına bir noktandan değinmiştir.

Resident Evil Film Yorumu

The Umbrella Corparition; Türkçe’ye çevirecek olursak Şemsiye Şirketi olarak bilinen kuruluşun önderliğinde yürütülmekte olan birçok projelerle, insan halkı refah düzeyine ulaşmaya başlamış ve yeniliklerin merkezi haline gelmiştir. Teknolojik aletler olsun, gündelik eşyalar, araçlar ve daha niceleri olsun The Umbrella Corparition tarafından üretilmektedir. Bunlar sadece buz dağının görünen yüzüdür. Bunun yanı sıra The Umbrella Corparition; yer altındaki fabrikada, kimyasal silahlar üretmekte, genetik klonlama ve ölümcül makineler icat etmektedir.

Durum böyleyken hassas işçiliklere, tasarımlara ve görevlere yer verilmektedir. Filmin başlamasıyla birlikte talihsiz bir olay yaşanır. Yapılan araştırmalarda hassas bir DNA modeline verilen hasar ile Hive merkezinde bulunan insanlar ölmeye başlar. Çünkü şirketi idare eden ve bir nevi koruması olan yapay zeka Red Queen; DNA’ya zarar verildiğini ve bunu yapanın içeriden biri olduğunu, hatta bu kişinin “düşman” olduğunun algısına kapılır. Bu yüzden de içeride bulunan herkesi öldürmeye karar verir. Bu davranış aynı zamanda bir zombi uyanışının da habercisi haline gelecektir ve birtakım koruyucu kişiler, Red Queen ve zombiler arasında bir savaş vermek durumunda kalacaklardır.

Günümüzün moden zombi içeriklerinin neredeyse atası sayılan ve ilham kaynağı olan estetik hikayesiyle nesiller boyu uzayacak bir dinamiğe sahip olan Resident Evil, tam anlamıyla oyun ve film dünyasının öncüleri arasında yer almaktadır.

IMDb: 6,7

Filmde Yer Alan Diğer Oyuncular: