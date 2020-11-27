Resen soruşturma nasıl olur, nedir? Resen soruşturma ile açılan dava ve suçlar hangileridir?

Resen Soruşturması Nedir? Hangi Anlama Gelir? Resen Soruşturulan Suçlar Nelerdir?

Doğu Akdeniz bölgesinde usulsüz bir şekilde durudulup aranan Rosselina-A gemisi için Cumhuriyet Başsavcılığı, Re’sen soruşturma başlattığını bildirdi. Bundan dolayı Re’sen soruşturmanın ne anlama geldiği merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar Re’sen soruşturmanın ne olduğunu araştırmaya başladı.

Rosselina-A adındaki Türk gemisinin Doğu Akdeniz suları içerisinde durdurularak aranmasının üzerinde Türkiye’nin gösterdiği tepkiler üzerine Re’sen için spruşturma başlatıldı. Bunun üzerine bu soruşturmanın ne olduğu ve ne anlama geldiği herkes tarafından araştırılmaya başlandı.

Resen Soruşturma Nedir? Resen Soruşturma Ne Anlama Geliyor?

Hukuki bir konuyla ilgili olan Resen teriminin soruşturmada, hakimler kamu davaları çerçevesinde tarafların isteği olmasa da kendiliğinden bazı kararlar verebilmektedir. Bu kararlar için Resen terimi kullanılır. Aynı zamanda Cumhuriyet savcısının herhangi bir şikayet söz konusu olmasa bile kendiliğinden ilgili mahkemeye başvurması durumunda buna Resen denilir.

Soruşturma, Cumhuriyet savcısı tarafından gizli, yazılı ve hızlı bir şekilde yürütülmekte olan şüpheli ve müşteki haklarının daha çok kısıtlandığı, ancak usul işlemlerinin maddi gerçeği araştırma ve adil yargılamayı temin amacıyla yapılan bir ceza muhakemesi hukuku kurumudur.

Resen Soruşturulan Suçlar Nelerdir?

Takibin şikayete bağlı olup olmadığını kanunun belirttiği maddelerden anlamamız mümkündür. Bunlar birbirinden ayrı bir şekilde listelenmiştir.

Bilinen kararlar ile;

· TCK. 86/2. fıkrası – Kasten Basit Yaralama

· TCK. 89 – Taksirle Yaralama (Bilinçli taksir hariç)

· TCK. 102/1. fıkra – Basit Cinsel Saldırı

· TCK.102/2-2.cümle – Nitelikli Cinsel Saldırının eşe karşı işlenmesi

· TCK 104/1. fıkrası – Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

· TCK. 105/1 – Basit Cinsel Taciz

· TCK.106/1-2. cümle – Malvarlığını zarara uğratacağı ve sair kötülükle tehdit

· TCK. 116/1 ve 2. fıkra – Konut ve İşyeri Dokunulmazlığının İhlali

· (TCK 142/ 4 gereği konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçu, hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla işlenirse şikâyet tabi değildir.)

· TCK. 117/1. fıkra – İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali

· TCK. 123 – Kişilerin huzur ve sükununu bozma

· TCK. 125 – Hakaret (TCK. 125/3-a hariç)

· TCK. 132 – Haberleşmenin Gizliliğini İhlal

· TCK. 133 – Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

· TCK. 134 – Özel hayatın gizliliğini ihlal

· TCK. 144 – Paydaşın veya elbirliği ile malikin hırsızlığı veya hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık

· TCK. 146/1 Kullanma Hırsızlığı

· TCK. 151 Mala Zarar Verme

· TCK. 155/1 Güveni Kötüye Kullanmanın basit şekli (2. fıkra hariç)

· TCK. 156 Bedelsiz Senedi Kullanma

· TCK. 159 Hukuki alacağı tahsil amacıyla dolandırıcılık

· TCK. 160 Kaybolmuş veya hataen ele geçmiş eşyanın tasarrufu

· TCK. 167/2 Yağma hariç yakın akrabanın işlediği malvarlığı suçları

· TCK. 209/1. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması

· TCK. 233/ 1 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

· TCK. 239/1 ve 2. fıkralar Ticari, Bankacılık veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması

· TCK. madde 342/ 2 – Yabancı Devlet Temsilcilerine Hakaret