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'Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum' dedi kaldığı evi yaktı

Eskişehir'de, bir ev sahibi komşuları tarafından çok şikayet alması ve rahatsızlık vermesi sebebiyle evden çıkmasını istediği kiracısı evin perdelerini yaktı. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gözaltına aldıkları kiracının savunması ise oldukça ilginçti. Kiracı renksiz hayatına renk katmak maksadıyla evi yaktığını söyledi.

20 Ekim 2020 Salı 21:42
'Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum' dedi kaldığı evi yaktı
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Eskişehir'de, bir ev sahibi  komşuları tarafından çok şikayet alması ve rahatsızlık vermesi sebebiyle evden çıkmasını istediği kiracısı evin perdelerini yaktı. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gözaltına aldıkları kiracının savunması ise oldukça ilginçti. Kiracı renksiz hayatına renk katmak maksadıyla evi yaktığını söyledi.


Eskişehir Tepebaşı mahallesinde evi olan S.Ü. adlı ev sahibi komşuların sürekli şikâyet etmesi sebebiyle kiracısı Furkan T.’nin evden çıkmasını istedi. Fakat kiracı olarak ikametgâh eden Furkan T.yi boşaltmayacağını dile getirdi.

Ev sahibinin evden çıkma isteğini reddeden Furkan T. iddialara göre kaldığı evin perdelerini akşam saatlerinde yaktı. Yangını gören komşuların ihbarı ile olay yerine gelen ekipler ile yangın söndürülürken olay yerine intikal eden polis ekipleri yangını çıkardığı iddia edilen Furkan T. Adlı kişiyi gözaltına aldı.

Polis karakoluna getirilen kiracı alınan ifadesinde renksiz olan hayatını canlandırma ve renklendirmek adına perdeleri yaktığını söyledi.



Son Güncelleme: 20.10.2020 21:42
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Anahtar Kelimeler:
EskişehirEvi Ateşe Verdi
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