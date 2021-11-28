İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Reklam Ve Tanıtım Uzmanı maaşları ve iş ilanları

İlgi alanları doğrultusunda iş arayan kişiler mesleklerin görev tanımlarını ve bunun yanı sıra ne kadar maaş aldıklarını araştırıyorlar. Araştırılan mesleklerden birini de Reklam ve Tanıtım Uzmanı oluşturuyor. Peki bu işi icra eden kişiler ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar...

28 Kasım 2021 Pazar 05:12
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Reklam Ve Tanıtım Uzmanı maaşları ve iş ilanları
Takip Et:

Reklam ve Tanıtım Uzmanı ne yapar. Reklam ve Tanıtım Uzmanı iş tanımı nedir? Bu iş ile ilgilenenler 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır. Siz de Reklam ve Tanıtım Uzmanı olan kişilerin ne işle ilgilendiğini ve ne kadar maaş aldıklarını merak ediyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz. İşte konuya ilişkin detaylar…

Reklam ve Tanıtım Uzmanı iş tanımı nedir?

Bu işi yapan kişiler, işletmelerin tüm ürün ve hizmetlerine yönelik reklam ve tanıtım faaliyetlerinde yer almakta, birimlerden gelen talepler doğrultusunda ajanslara verip yönlendirme yapan kişilerdir.

Reklam ve Tanıtım Uzmanı ne kadar maaş alıyor?

Bu işi icra eden kişiler 2021 yılında çalıştıkları kurumdan ortalama 6 bin 250 TL maaş almaktadırlar. Reklam ve Tanıtım Uzmanları minimum 2 bin 826 TL maaş alırken maksimum ise 11 bin 500 TL maaş almaktadır.  

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı olmak için hangi bölümü okumak ya da hangi okuldan mezun olmak gerekmektedir?

Bu işi yapmak isteyen kişilerin en az lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı ne iş yapmaktadır?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu işi yapan kişiler çalıştıkları işletmelerin reklam ve tanıtımlarını yapmak için ajansları yönlendiren onlara yol gösteren kişilerdir. Daha açıklayıcı anlatmak gerekirse Reklam ve Tanıtım Uzmanı olanlar şu işleri yapmaktadır:

  • Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek,
  • Ajanslarla koordinasyonu sağlamak,
  • Yapılan tasarımları birimle paylaşmak,
  • Ürün yaşam evreleri, rekabet koşulları ve hedef müşteri kitlesinin profili doğrultusunda        iletişim amaçları/hedefleri geliştirmek,
  • Pazarlama / satış stratejilerini destekleyen iletişim/promosyon faaliyetlerini belirlemek ve kurumsal iletişim bölümü ile koordineli olarak yürütmek, performansını izlemek,
  • Amaçlar doğrultusunda doğrudan pazarlama/reklam/satış promosyonları ve halkla ilişkiler (İç   ve dış toplantılar, fuarlar, sponsorluk vb) gibi iletişim yöntemleri profiline uygun iletişim kanallarının belirlenmesini sağlamak,
  • Belirlenen iletişim stratejileri için oluşturulan maliyet ve bütçeyi gözden geçirmek ve gerekli önerileri yapmak,
  • İşletmenin tüm ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerini yürütmek,
  • Birimlerden gelen taleplere göre ajanslara brifing vermek,
  • Yapılacak reklam kampanyasının tamamlanması için gerekli tüm çalışmaları yapmak, vb. görev ve işlemleri yapmaktadır.

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı meslek ana grubu nedir?

Bu işi yapanların meslek ana grubu Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek alt ana grubu nedir?

Bu işi icra edenlerin meslek alt ana grbu İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek grubu nedir?

Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek birim grubu nedir?

Reklam ve Tanıtım Uzmanı olan kişilerin meslek birim grubu Reklam Ve Pazarlama İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı meslek kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Reklam Ve Tanıtım Uzmanı mesleğinin meslek kodu 2431.06’dır.

Siz de Reklam ve Tanıtım Uzmanı olmak istiyorsanız üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans mezunu olarak işlere başvurabilirsiniz. Bu işi yapan kişiler çalıştıkları kurumdan aylık ortalama 6 bin 250 TL maaş almaktadır.


Son Güncelleme: 28.11.2021 05:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ReklamveTanıtımUzmanıMaaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) maaşları ne kadar? Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) işinin tanımı
Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) maaşları ne kadar? Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) işinin tanımı
Taşlama tezgâh ustası maaşı ne kadar? Taşlama tezgah ustası ne iş yapar?
Taşlama tezgâh ustası maaşı ne kadar? Taşlama tezgah ustası ne iş yapar?
Deprem mi oldu? 28 Kasım 2021 Pazar Bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi 28.11.2021
Deprem mi oldu? 28 Kasım 2021 Pazar Bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi 28.11.2021
Tekstil Mühendisi ne kadar kazanıyor? Tekstil Mühendisi görev ve yetkileri
Tekstil Mühendisi ne kadar kazanıyor? Tekstil Mühendisi görev ve yetkileri
Laminasyon operatörü maaşı ne kadar? Laminasyon operatörü görev ve yetkileri
Laminasyon operatörü maaşı ne kadar? Laminasyon operatörü görev ve yetkileri
Üretimde alanında Kalite Kontrol Teknikeri maaşı ne kadar? Üretim alanında Kalite Kontrol Teknikeri ne iş yapar?
Üretimde alanında Kalite Kontrol Teknikeri maaşı ne kadar? Üretim alanında Kalite Kontrol Teknikeri ne iş yapar?

Popüler Haberler

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Reklam Ve Tanıtım Uzmanı maaşları ve iş ilanları
Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) maaşları ne kadar? Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) işinin tanımı
Taşlama tezgâh ustası maaşı ne kadar? Taşlama tezgah ustası ne iş yapar?
Deprem mi oldu? 28 Kasım 2021 Pazar Bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi 28.11.2021
Tekstil Mühendisi ne kadar kazanıyor? Tekstil Mühendisi görev ve yetkileri
Laminasyon operatörü maaşı ne kadar? Laminasyon operatörü görev ve yetkileri
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Kasım 2021 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 28 Kasım 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz film konusu, yorumu ve incelemesi
Üretimde alanında Kalite Kontrol Teknikeri maaşı ne kadar? Üretim alanında Kalite Kontrol Teknikeri ne iş yapar?
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak?
2021 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 1 Temmuz 2021 Perşembe
PNL Coin hakkında bilmemiz gerekenler
Fibabanka hesap açma ve kapama nasıl yapılır? Fibabanka'ta hesap işlemleri kolaylıkla yapılıyor
Kara Tankeri Operatörü ne iş yapmaktadır? 2021 Kara tankeri operatörü maaşı
MHRS üzerinden İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi'nden nasıl randevu alınır? İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi İletişim Bilgileri
CNC Cam İşleme Makinesi Operatör maaşları ne kadar?
Poliüretan makinesi operatörü maaşı ne kadar? Poliüretan makinesi operatörü 2021 yılı maaşı
MGM Türkiye geneli 27 Kasım 2021 Cumartesi il il hava durumu tahminleri: Bugün yurtta hava nasıl olacak?
Mücevherleri parlatan cilacılar ne kadar kazanıyor?Kimler cilacı işinde çalışabilir ?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.