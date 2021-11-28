Reklam Ve Tanıtım Uzmanı ne kadar maaş alıyor? Reklam Ve Tanıtım Uzmanı maaşları ve iş ilanları

Reklam ve Tanıtım Uzmanı ne iş yapar. Reklam ve Tanıtım Uzmanı iş tanımı nedir? Bu iş ile ilgilenenler 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır. Siz de Reklam ve Tanıtım Uzmanı olan kişilerin ne işle ilgilendiğini ve ne kadar maaş aldıklarını merak ediyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz. İşte konuya ilişkin detaylar…

Reklam ve Tanıtım Uzmanı iş tanımı nedir?

Bu işi yapan kişiler, işletmelerin tüm ürün ve hizmetlerine yönelik reklam ve tanıtım faaliyetlerinde yer almakta, birimlerden gelen talepler doğrultusunda ajanslara verip yönlendirme yapan kişilerdir.

Reklam ve Tanıtım Uzmanı ne kadar maaş alıyor?

Bu işi icra eden kişiler 2021 yılında çalıştıkları kurumdan ortalama 6 bin 250 TL maaş almaktadırlar. Reklam ve Tanıtım Uzmanları minimum 2 bin 826 TL maaş alırken maksimum ise 11 bin 500 TL maaş almaktadır.

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı olmak için hangi bölümü okumak ya da hangi okuldan mezun olmak gerekmektedir?

Bu işi yapmak isteyen kişilerin en az lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı ne iş yapmaktadır?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu işi yapan kişiler çalıştıkları işletmelerin reklam ve tanıtımlarını yapmak için ajansları yönlendiren onlara yol gösteren kişilerdir. Daha açıklayıcı anlatmak gerekirse Reklam ve Tanıtım Uzmanı olanlar şu işleri yapmaktadır:

Birimlerden gelen talepleri değerlendirmek,

Ajanslarla koordinasyonu sağlamak,

Yapılan tasarımları birimle paylaşmak,

Ürün yaşam evreleri, rekabet koşulları ve hedef müşteri kitlesinin profili doğrultusunda iletişim amaçları/hedefleri geliştirmek,

Pazarlama / satış stratejilerini destekleyen iletişim/promosyon faaliyetlerini belirlemek ve kurumsal iletişim bölümü ile koordineli olarak yürütmek, performansını izlemek,

Amaçlar doğrultusunda doğrudan pazarlama/reklam/satış promosyonları ve halkla ilişkiler (İç ve dış toplantılar, fuarlar, sponsorluk vb) gibi iletişim yöntemleri profiline uygun iletişim kanallarının belirlenmesini sağlamak,

Belirlenen iletişim stratejileri için oluşturulan maliyet ve bütçeyi gözden geçirmek ve gerekli önerileri yapmak,

İşletmenin tüm ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerini yürütmek,

Birimlerden gelen taleplere göre ajanslara brifing vermek,

Yapılacak reklam kampanyasının tamamlanması için gerekli tüm çalışmaları yapmak, vb. görev ve işlemleri yapmaktadır.

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı meslek ana grubu nedir?

Meslek alt ana grubu nedir?

Bu işi yapanların meslek ana grubu Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Bu işi icra edenlerin meslek alt ana grbu İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek grubu nedir?

Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek birim grubu nedir?

Reklam ve Tanıtım Uzmanı olan kişilerin meslek birim grubu Reklam Ve Pazarlama İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı meslek kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Reklam Ve Tanıtım Uzmanı mesleğinin meslek kodu 2431.06’dır.

Siz de Reklam ve Tanıtım Uzmanı olmak istiyorsanız üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans mezunu olarak işlere başvurabilirsiniz. Bu işi yapan kişiler çalıştıkları kurumdan aylık ortalama 6 bin 250 TL maaş almaktadır.