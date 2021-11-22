Reklam tabelacı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?

Reklam tabelacı ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, reklam tabelacı iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik.

Reklam tabelacı tanımı nasıl yapılır?

Bir hizmet veya bir ürünün geniş halk kitlelerine duyurulması amacıyla üzerinde tanıtıcı, açıklayıcı yazı ve şekiller bulunan farklı tip ve modeldeki tabelâ, plaket, damga, serigrafi baskı ve dijital baskı ile ilgili işlemleri yapan kişi veya kişilere verilen çalışma ismidir.

Reklam tabelacı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Reklam tabelacı olarak çalışan bir kişinin aylık ortalama maaşı 3.170 olarak ifade edilebilir. Reklam tabelacı olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise 2.826 TL olmakla birlikte aldıkları maximum maaş ise 4.380 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Reklam tabelacı olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına bakarak buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

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Reklam tabelacı olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Reklam tabelacının işinde çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden mezun olmuş olmaktır.

Reklam tabelacı ne iş yapmaktadır?

Reklam tabelacısı olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler;

Teknik resim standartlarına uygun olarak iki boyutlu çizim imalât/yapım resmi ve montaj resmi çizimi yapmak, Değişik tiplerdeki tabelâ yapım yöntemleri ile folyo kesme ve ölçme yaparak imalât ve montajını yapmak, Çeşitli tekniklerde plaket ve damga imalâtı yapmak. Müşterinin istekleri doğrultusunda uygun malzemeleri kullanarak farklı boyama yöntemleri ile boya hazırlamak ve boyamak, Müşterinin istekleri doğrultusunda tabela aydınlatması işlemlerini yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Reklam tabelacının meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar meslek grubundandırlar.

Reklam tabelacı meslek alt ana grubu nedir?

El sanatları ve basım ile ilgili işlerde çalışanlar Reklam tabelacısı olarak çalışırlar.

Reklam tabelacı meslek grubu nedir?

El sanatları çalışanları mesleğinin grubundadırlar.

Reklam tabelacısının meslek birim grubu nedir?

Tabela yazıcılar, dekoratif boyacılar, gravürcüler ve oymacılar (asitle) meslek birim grubuna dahil olarak çalışırlar.

Reklam tabelacısı meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için sözlükten reklam tabelacı meslek kodunu bulduk, ilgili kod 7316.15 olarak sözlükte geçmektedir.