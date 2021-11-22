İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Reklam tabelacı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?

Reklam tabelacı ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler nelerdir? Bu be bunun gibi sorular ve detaylı cevapları haberimizde..

22 Kasım 2021 Pazartesi 21:21
Reklam tabelacı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Takip Et:

Reklam tabelacı ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, reklam tabelacı iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik.

Reklam tabelacı tanımı nasıl yapılır?

Bir hizmet veya bir ürünün geniş halk kitlelerine duyurulması amacıyla üzerinde tanıtıcı, açıklayıcı yazı ve şekiller bulunan farklı tip ve modeldeki tabelâ, plaket, damga, serigrafi baskı ve dijital baskı ile ilgili işlemleri yapan kişi veya kişilere verilen çalışma ismidir.

Reklam tabelacı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Reklam tabelacı olarak çalışan bir kişinin aylık ortalama maaşı 3.170 olarak ifade edilebilir. Reklam tabelacı olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise 2.826 TL olmakla birlikte aldıkları maximum maaş ise 4.380 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Reklam tabelacı olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına bakarak buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

REKLAM TABELACI İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Reklam tabelacı olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Reklam tabelacının işinde çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden mezun olmuş olmaktır.

Reklam tabelacı ne iş yapmaktadır?

Reklam tabelacısı olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler;

  1. Teknik resim standartlarına uygun olarak iki boyutlu çizim imalât/yapım resmi ve montaj resmi çizimi yapmak,
  2. Değişik tiplerdeki tabelâ yapım yöntemleri ile folyo kesme ve ölçme yaparak imalât ve montajını yapmak,
  3. Çeşitli tekniklerde plaket ve damga imalâtı yapmak.
  4. Müşterinin istekleri doğrultusunda uygun malzemeleri kullanarak farklı boyama yöntemleri ile boya hazırlamak ve boyamak,
  5. Müşterinin istekleri doğrultusunda tabela aydınlatması işlemlerini yapmak  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Reklam tabelacının meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar meslek grubundandırlar.

Reklam tabelacı meslek alt ana grubu nedir?

El sanatları ve basım ile ilgili işlerde çalışanlar Reklam tabelacısı olarak çalışırlar.

Reklam tabelacı meslek grubu nedir?

El sanatları çalışanları mesleğinin grubundadırlar.

Reklam tabelacısının meslek birim grubu nedir?

Tabela yazıcılar, dekoratif boyacılar, gravürcüler ve oymacılar (asitle) meslek birim grubuna dahil olarak çalışırlar.

Reklam tabelacısı meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için sözlükten reklam tabelacı meslek kodunu bulduk, ilgili kod 7316.15 olarak sözlükte geçmektedir.


Son Güncelleme: 22.11.2021 21:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ReklamtabelacısıIşkurIşilanları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüyada kar görmek ne anlama gelir? Rüyada karda yürümenin anlamı nedir?
Rüyada kar görmek ne anlama gelir? Rüyada karda yürümenin anlamı nedir?
Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci maaşları ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları
Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci maaşları ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları
Rüyada eşek görmek ne anlama gelir? Rüyada eşek eti görmek ne demektir? Rüyada eşek görmenin anlamı
Rüyada eşek görmek ne anlama gelir? Rüyada eşek eti görmek ne demektir? Rüyada eşek görmenin anlamı
Pastalcı mesleğiyle ilgili merak edilenler
Pastalcı mesleğiyle ilgili merak edilenler
Silindir Makinesi ile Metal Eğme Bükme Tezgah Operatör maaşları ne kadar?
Silindir Makinesi ile Metal Eğme Bükme Tezgah Operatör maaşları ne kadar?
Sigorta satış temsilcisi maaşı ne kadar? Sigorta satış temsilcisi görevleri neler?
Sigorta satış temsilcisi maaşı ne kadar? Sigorta satış temsilcisi görevleri neler?

Popüler Haberler

Reklam tabelacı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Kroşe Sürfileci (Elle) ne kadar maaş almaktadır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Rüyada kar görmek ne anlama gelir? Rüyada karda yürümenin anlamı nedir?
Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci maaşları ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları
Rüyada eşek görmek ne anlama gelir? Rüyada eşek eti görmek ne demektir? Rüyada eşek görmenin anlamı
En İyi Arkadaşım Evleniyor filminin konusu nedir? Filmin yorumları nasıldır?
Pastalcı mesleğiyle ilgili merak edilenler
Silindir Makinesi ile Metal Eğme Bükme Tezgah Operatör maaşları ne kadar?
Sigorta satış temsilcisi maaşı ne kadar? Sigorta satış temsilcisi görevleri neler?
Rüyada hamur açmanın tabiri nedir? Rüyada hamur açmak, hamur görmek ne anlama gelir?
Yan forklift (reachtruck) operatörü 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
Netflix Dynasty (Hanedan) dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 1 Temmuz 2021 Perşembe
Sondaj işçisi maaşı ne kadar? Sondaj işçisi ne iş yapar?
Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı ne iş yapar? Ne kadar maaş alır? 2021 maaşları ve iş ilanları
Kumaş Boyacısı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? 2021 yılı kumaş boyacısı iş ilanları...
Sistem Analisti (BT) ne iş yapar? Sistem Analisti maaşları ne kadar?
İşsizlik maaşı zamanında alınmazsa ne oluyor?
Buket Tuba Güzel kimdir? Buket Tuba Güzel kim yaşında, nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.