Rekabet Kurulu, Tadım Gıda ve 7 farklı gübre şirketine soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri gerekçesiyle Tadım Gıda, Bandırma Gübre Fabrikaları, Ege Gübre Sanayi, Eti Bakır, Gemlik Gübre, Gübre Fabrikaları, Toros Tarım şirketlerine soruşturma açıldığını açıkladı.

Rekabet Kurulu yaptığı açıklamada özellikle Tadım Gıda’nın kuruyemiş pazarında kötü yönde uygulamalarda bulunduğunu ve rakiplerinin satışlarını zorlaştıracak faaliyetler gösterdiğini ifade etti. Bu nedenle de Tadım Gıda kuruyemiş şirketi hakkında soruşturma açıldığı da Rekabet Kurulu’nun açıklamalarında yer aldı.

Soruşturma açılan diğer 7 gübre şirketinin de Tadım Gıda ile benzer politikalar izlediğini ve rakiplerinin üretim ve satışlarına kanunen yasak şekilde müdahale ettiğini belirten Rekabet Kurulu yetkilileri, soruşturmanın ne zaman sona ereceği hakkında ise henüz net bir açıklama yapmadı.