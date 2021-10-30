Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) ne iş yapar, maaşı ne kadar? Psikolojik Danışman maaşları ve iş ilanları

Rehber Öğretmeni diğer bir adıyla Psikolojik Danışman olanların 2021 yılında ne kadar maaş aldıkları merak ediliyor. Bu mesleği icra eden kişilerin nerelerde çalıştığı ve hangi görevleri üstlendikleri de merak konusu oldu. Peki bu mesleği yapan kişiler ne kadar maaş alıyor? Bahsi geçen mesleği icra edenler nerelerde hangi işi yapıyor? İşte konuya ilişkin detaylar…

Rehber Öğretmeni diğer bir adıyla Psikolojik Danışmanlık yapan kişilerin meslek tanımı merak ediliyor. Bunun yanı sıra aldıkları maaş da merak ediliyor. Bu yazımızda sizlere Rehber Öğretmeni diğer bir adıyla Psikolojik Danışman ne iş yapar, ne kadar maaş alır, meslek birim grupları nedir, hangi görevleri yerine getirir sorularının cevaplarını paylaştık. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Rehber Öğretmeni diğer bir adıyla Psikolojik Danışman

tanımı nedir?

Rehber Öğretmeni ya da diğer adıyla Psikolojik Danışman olan kişiler görev yaptıkları eğitim kurumlarında öğrencilerle ilgilenen kişilerdir. Bu mesleği yapanlar öğrencilerle özel ilgilenerek onların sorunlarını paylaşır ve derslerine ilişkin yol gösterirler. Öğrencilerin doğru kararlar verebilmeleri meslek seçimlerinde tereddüt yaşamamaları için onlara yardımcı olurlar. Sadece ders konusunda değil öğrencinin danışmak istediği herhangi bir konuda da öğrenciye yardımcı olurlar. Öğrencilerin yeteneklerini keşfederek onlara doğru bir plan ile yardımcı olur ve yönlendirirler. Genel bir tanım yapacak olursak bu işle ilgilenen kişiler, görev aldığı eğitim kurumunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden kişidir.

Rehber Öğretmeni diğer bir adıyla Psikolojik Danışman

2021 yılında ne kadar maaş alıyor?

Bu mesleği icra eden kişiler aylık ortalama 6 bin 750 TL maaş almaktadır. Bahsi geçen meslek mensupları ayda minimum 2 bin 826 TL alırken maksimum ise 10 bin 500 TL maaş almaktadır. Siz de bu iş ile ilgilenmek istiyorsanız İŞKUR üzerinden ilgili ilanlara başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR üzerinden birçok iş ilanı bulunabildiği gibi istenilen alanlarda da arama yapılarak ilanlara başvuru yapılabilir. Bu sistem sayesinde birçok iş ilanını bir arada görebilir ve kendinize uygun olanı tercih ederek başvuru yapabilirsiniz.

Rehber Öğretmeni diğer bir adıyla Psikolojik Danışman

olmak için hangi okul ve bölüm okunmalıdır?

Rehber Öğretmeni diğer bir adıyla Psikolojik Danışman

hangi işleri yapar?

Gözlem, olay kaydı (anektod), dereceleme ölçekleri, otobiyografi, sosyometri tekniği, gibi öznel teknikler ile yetenek testleri, ilgi envanterleri, kişilik envanterleri gibi ölçme araçları kullanarak öğrencilerin, çeşitli özelliklerini tanımalarına yardımcı olmak,

Öğrencilerin, meslekler, meslek edinme yolları, yarım veya tam zamanlı iş olanakları, iş arama teknikleri, verimli çalışma, sağlığı koruma, boş zamanları değerlendirme yöntemleri konularında bilgilenmelerini sağlamak,

Bireysel olarak ve/veya grupla görüşme (psikolojik danışmanlık) yapmak,

Danışanı dinlemek,

Yansıtma, yorumlama gibi tekniklerle öğrencilerin sorunlarının kaynağını anlaması ve çözüm yolu bulmasında danışana yardımcı olmak,

Yapılan yardımların ne derece etkili olduğunu izleme araştırmaları ile belirlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Rehber Öğretmeni diğer bir adıyla Psikolojik Danışman

Meslek Ana Grubu nedir?

Bu işi yapabilmek için kişinin en az lisans mezunu olmak gerekmektedir. İlgili fakültenin bölümlerinden mezun olunması gerekir.

Bahsettiğimiz mesleğin meslek ana grubu Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu nedir?

Bu mesleğin meslek alt grubu Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu nedir?

Bahsi geçen mesleğe mensup kişilerin meslek grubu Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Birim Grubu nedir?

Bu mesleği icra edenlerin meslek birim grubu Başka Yerde Sınıflandırılmamış Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Rehber Öğretmeni diğer bir adıyla Psikolojik Danışman

Meslek Kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Rehber Öğretmeni diğer bir adıyla Psikolojik Danışman mesleğinin meslek kodu 2359.03’dür.