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Rehabilitasyon merkezleri açık mı, kapalı mı?

Vaka sayılarının artış göstermesiyle beraber yeniden alınan kısmi kapanma kararları sonrasında çoğu kişi, rehabilitasyon merkezlerinin kapalı olup olmayacağını merak ediyor. Yeni alınan tedbirler kapsamında rehabilitasyon merkezleri açık mı yoksa kapalı mı olacağı araştırılmaya başlanmış durumda.

15 Nisan 2021 Perşembe 23:35
Rehabilitasyon merkezleri açık mı, kapalı mı?
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Normal hayatın gereklerine ayak uyduramama durumunda olanlara sosyal bakım hizmetleri hizmeti veren Rehabilitasyon merkezlerinin kapatılıp kapatılmadığı konusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Salgın ile mücadele doğrultusunda önlem amacıyla birçok kurum kapalı hale geldi.  Rehabilitasyon merkezleri kapandı mı, kapatılacak mı? Rehabilitasyon merkezleri açık mı olacak? Soruları araştırılmaya devam ediyor.

Rehabilitasyon merkezleri kapandı mı, kapatılacak mı 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine iletilen kısmi kapanma konulu genelgenin içeriğince huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde 17 Mayısıs 2021’e kadar ziyaretçiler alınmayacak.

Rehabilitasyon merkezleri açık mı?

Rehabilitasyon merkezleri geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

Genelge içeriğinde, ''Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ve bunların veli/vasi veya refakatçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. '' ifadeleri kullanıldı.

Rehabilitasyon merkezleri nedir, ne işe yarar?

Bedeni, zihni ve(ya) ruhi rahatsızlığından dolayı normal hayatın gereklerine uyamayanların, bu merkezlerde fonksiyon eksiklerini giderir ve toplum içerisinde kendi kendilerine yeterli düzeyde olmalarını öğretilir, beceri kazandırılır ya da  bu becerilerini kazanamayan kişilere koruyucu sosyal bakım hizmeti verilir. Rehabilitasyon doğrultusunda tıbbi, mesleki ve psiko-sosyal rehabilitasyon hizmetinin teker teker ya da bir bütün halde, interdisipliner bir modelle yataklı veya yataksız olarak sunulduğu kuruluşlar olmaktadır. Hem devlet tarafınca açılan rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadır hem de özel kuruluşlar tarafınca açılan bulunmaktadır. 

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 23:35
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Rehabilitasyon MerkezleriKapalıAçık
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