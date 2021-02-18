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Regaip ne demektir, nedir? Ragaip kelime anlamı

Hicri takvime göre Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece Regaip Kandili olarak kabul ediliyor. İslam alemi için oldukça önemli bir gün olan Regaip Kandilinde, ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler Regaip kelimesinin ne anlama geldiğini araştırıyorlar. Peki, Regaip nedir? Regaip kelimesi ne anlama geliyor?

18 Şubat 2021 Perşembe 00:50
Regaip ne demektir, nedir? Ragaip kelime anlamı
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Diyanet İşleri Bakanlığı’nın açıkladığı 2021 yılı dini günler takvimine göre, Regaip Kandili bu sene 18 Şubat Perşembe gününe denk geliyor. Kandillerin ilki olan Regaip Kandilinde ki Regaip kelimesinin anlamı da merak edilmeye başlandı. Türkçe’de kandil olarak adlandırdığımız mübarek geceler arasında yer alan Regaip; rahmeti, bereketi, mağfireti bol 3 ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi.

Regaip kelimesinin anlamı

Regaip, kelime anlamı olarak pek çok ihsan anlamına geliyor. Regaip Kandili ihsan gecesi olduğu için fazileti de buradan gelmektedir. Arapça bir kelime olan Regaip, reğa-be kökünden gelir. Reğa-be kelime olarak da, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, onu elde edebilmek adına çabalamaktır.

Regaip Kandili önemi

Regaip Kandilini, dua ederek, tevbe ile istiğfarda bulunarak, bu geceyi kutsal kabul edip çeşitli ibadetler ile geçirmek, alimlerce kabul görülmüştür. Regaip Kandilinin diğer kandillerden farkı, Recep Ayı içinde olması ile Cuma gecesi olmasıdır. Aynı zamanda, Recep Ayının hususiyetlerinden biri de Regaip Kandili ile Miraç Kandili’nin bu ay içinde olmasıdır. Kandil günleri ile geceleri, kendimizi denetlememiz ve değerlendirmemiz açısından önem taşır.



Son Güncelleme: 18.02.2021 00:50
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Anahtar Kelimeler:
RegaipKandiliKelimeAnlamı
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