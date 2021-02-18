Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri nelerdir?

Üç ayların başlamasının ardından ilk kandil olan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü yani yarın eda edilecek. İslam dinine göre Regaib Kandili ibadetle geçirilmesi gereken ve bu günde yapılacak ibadetler çok büyük sevap olarak bilinir.

Müslümanlar Regaib Kandili gecesinde ibadetlerini yerine getirmek için beklerken, Regaib Kandili teşbihleri ve zikirlerini araştırıyor.

Regaib Kandili tesbihleri

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

Ayrıca üç aylara girildiğinde Müslümanların okuması istenen dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu duadır.

Üç aylar içinde Müslümanların tutabildikleri kadar oruç tutmaları ve hatim etmeleri istenmektedir. Ayrıca üç aylarda her gün sabah ve akşam 7’şer kez Fatiha suresini okuması ve100 İhlas-ı Şerif okuması çok büyük sevap olarak bilinir.

Regaib Kandili zikirleri nelerdir?

"Lâ ilâhe illallah",

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

"Allah" (C.C)

Regaib Kandili

Recep ayının ilk Cuma gecesi İslam dinine göre Regaib Kandili olarak eda edilir. Bu geceye ismini Melekler vermiştir. İslam dininde her Cuma gecesi kıymetli ve önemli olarak bilinir ancak bu Cuma gecesi diğer gecelere göre iki kat daha değerlidir. Bu gecede okunan dua, kılınan namaz, tutulan oruçlar kabul olur ve çok büyük sevaptır.

Regaib kelime olarak Arapça kökenli bir kelime olan “reğabe” kökünden gelmektedir. Kelime anlamı ise bir şeyi istemek, arzulamak ve istenen şeye karşı çaba sarf etmektir.