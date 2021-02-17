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Regaip kandili orucu kaç gün tutulur, faziletleri nelerdir?

Müslüman dünyası mübarek üç ayların gelişine sevinirken Regaib kandili de geldi. İnanan Müslüman insanlar Regaib kandili orucunu merak ediyor. Vatandaşlarımız Regaib kandili orucu kaç gün tutulur sorusunun yanıtını arıyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba 16:31
Regaip kandili orucu kaç gün tutulur, faziletleri nelerdir?
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Regaib gecesi geldi çattı. Müslüman dünyası mübarek üç ayların gelişine sevinirken Regaib kandili de geldi. İnanan Müslüman insanlar Regaib kandili orucunu merak ediyor. Vatandaşlarımız Regaib kandili orucu kaç gün tutulur sorusunun yanıtını arıyor.

Her Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib gecesi olarak kutlanmaktadır. Bu özel gecede birçok ibadet yapıldığı gibi oruç da tutulmaktadır. Vatandaşlarımız bu özel gecede tutulacak orucun faziletlerini ve nasıl tutulacağını merak ediyor.

Regaib Kandili Orucu

Her oruç ibadetinde olduğu gibi Regaib gecesi orucunda da niyet edilmesi gerekmektedir. Niyeti kalben yapabileceğiniz gibi, sahura da kalkarak niyet edebilirsiniz. ‘’Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya’’ şeklinde niyet ederek orucunuzu tutabilirsiniz. Gün boyu iftar vaktine kadar oruç tutarak büyük sevaba girebilirsiniz.



Son Güncelleme: 17.02.2021 16:31
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Anahtar Kelimeler:
RegaibOruçIbadet
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