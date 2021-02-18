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Regaip Kandili namazı kaç rekattır? 12 rekatlık Regaip kandili namazı nasıl kılınır?

Üç ayalara girmemiz ile birlikte ilk kandil Regaip Kandili yarın olacaktır. Müslümanların eda edeceği kandil gecesinde kaç rekat namaz kılınır? Hangi sureler okunur?

18 Şubat 2021 Perşembe 01:22
Regaip Kandili namazı kaç rekattır? 12 rekatlık Regaip kandili namazı nasıl kılınır?
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Regaip kandili namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

Mübarek 3 aylara girmemiz ile beraber ilk kandilde yarın eda edilecektir. Müslüman aleminin ilk kandili olan Regaip Kandil’inde Müslümanların birçoğu Regaip Kandili namazı kılacaktır. Regaip kandili gecesinde hacet ve tespih namazı ile beraber kaza namazlarınızı da kılabilirsiniz. 

 Regaip namazı akşam ve yatsı namazı arasında kılınır. Saat 20.00-21.15 arası kılabilirsiniz. Regaip kandilinde Hacet namazını 12 rekât olarak kılarsınız. Kadir suresi ile olduğu gibi de Ayetel Kürsi okuyabilirsiniz. 

Regaip kandilinde kılınan Hacet namazını 2,4 ve 12 rekât kılabilirsiniz. Namaza şu şekilde niyet edilir: ’Rabbim, niyet ettim tesbih namazı kılmaya. Allah’ım bu gece alemlerin sultanı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) hürmetine ve bu gecenin hürmetine biz aciz kullarını affet. Allahu Ekber.’ 

İlk rekâtta Fatiha suresi okunur. Sonra 3 defa Ayetel Kürsi ya da Kadir suresi okunur. Hacet namazı 4 rekât şeklinde kılındığında şu şekilde kılınır: 1.rekâtta Subhaneke, Fatiha suresi ve 3 Ayetel Kürsi okunur. 2.rekâtta Fatiha suresi, İhlas suresi, Felak suresi, Nas suresi okunur. 2. Rekâtın sonunda Ettehiyyatü ve Salli- Barik duası okunur. 3.rekâtta Subhaneke, Fatiha suresi, İhlas suresi, Felak ve Nas suresi okunur. 4.rekâtta Fatiha suresi, İhlas suresi, Felak ve Nas sureleri okunur. Rekâtın sonunda Ettehiyyatü, Salli ve Barik duaları ve Rabbena duası okunur.

12 rekatlık Regaip kandil namazı nasıl kılınır?

Her rekâtta Fatiha suresinden sonra 3 defa Kadir suresi okunur. 12 adette İhlas suresi okunur. Her iki rekâtta selam vererek 12 rekât tamamlanır. Son rekât kılındıktan sonra yerinden kalkmayarak yetmiş iki defa ' Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi' denilir. Sonra secdeye varılarak yetmiş iki defa ' subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' denilir. Sonra secdeden kalkılarak yetmiş iki defa 'Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta'lemü' denilir daha sonra tekrardan secdeye gidilir ve yetmiş iki defa ' subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' denilir. 

Kandil duası

Rabbim! Üzüntüden, sıkıntıdan, acizlikten, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennemin ateşinden sana sığınırız. Bizi kötülüklerden ve kötülerin şerrinden koru.

Bize karşı düşmanlık duyguları besleyenlerden uzak eyle, bizleri kalpleri temiz olanlarla karşılaştır.

Ey  Alemlerin Rabbi! Bizim kalplerimizi de  sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir.

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle Allah’ım!



Son Güncelleme: 18.02.2021 01:22
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RegaipKandilNamaz
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