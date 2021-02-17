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Regaip Kandili mesajları - Kandil için kısa, uzun, dualı ve resimli WhatsApp, Facebook kandili mesajları

2021 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili yarın eda edilecek. Müslümanları Regaip Kandili mesajları, Kandil için kısa, uzun, dualı ve resimli WhatsApp, Facebook kandili mesajlarını araştırıyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba 19:31
Regaip Kandili mesajları - Kandil için kısa, uzun, dualı ve resimli WhatsApp, Facebook kandili mesajları
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Üç ayların başlamasının ardından gelecek olan ilk kandil Regaip Kandili’dir. 2021 yılında Regaip Kandili 18 Şubat günü eda edilecek.

Regaip Kandili üç ayların ilk ayı olan Recep ayının ilk Cuma günü eda edilmektedir. Bu özel günde Müslümanların ibadet etmesi ve tövbe etmeleri istenmektedir. İslam dinine göre Regaip Kandili Müslümanların iyilik yapmaları gereken gündür. 2021 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili yarın tüm Müslümanlar tarafından eda edilecek.

2021 yılında pandemi nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar bu süreçte çok zorlu bir dönemden geçti. Bu özel kandil gününde Müslümanların evlerine ziyaret gerçekleştirmesi de mümkün değil. Bu nedenle Müslümanlar yakınlarına Regaip Kandili’nde gönderebileceklerini mesajları araştırıyor.

Regaip Kandili mesajları

Yakınlık ne mekanda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun.

Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yinede mutlu ve umutlu nice hayırlı kandillere.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.

Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddolunmaz; Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece (Berat gecesi), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri." Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... İyi kandiller.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.

Regaip Kandili

Regaip Kandili üç ayların ilk ayı olan Recep ayının ilk Cuma gününde eda edilir. Cuma günleri İslam dinine göre özel günlerden biridir. Ancak Regaip Kandili’nin eda edileceği bu gün iki kat daha özel olarak bilinir.

Regaip Kandili’nin adını meleklerin koyduğu ve bu günde Müslümanların küslüklere son vermesi istenir. Regaip Kandili kelime anlamı olarak Arapça kökenlidir ve bir şeyi istemek, arzulamak, istenen şey için uğraşmak anlamlarına gelmektedir. Müslümanların bu gece ibadete yönelmeleri uygun bulunmaktadır.

 



Son Güncelleme: 17.02.2021 19:31
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Regaip KandiliMesajKandil Mesajı
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