Regaip Kandili günü oruç tutulur mu? Kandil orucu kaç gün tutulmalı?

Müslümanlar, Regaip Kandili’nde oruç tutulup tutulmayacağını merak etmektedir.

2021 senesinin ilk kandili 18 Şubat Perşembe günü olacaktır. Bu günlerde oruç tutulursa 1 sene oruç sevabı kazanılacağı inancı vardır.

Regaip Kandili’ nde oruç tutulmalı mı?

Dini anlamda güneşin batması önceki günün biteceğini ve ertesi günün başladığını ifade eder. Ramazan ayı, Şaban ayının son güneşinin batışıyla başlar. O gece teravih namazı kılınmalıdır. Ramazan’ın son gününde güneş batmasıyla birlikte Şevval ayı başlar. O gece teravih namazı kılınmaz.

Recebin ilk gecesi dendiği zaman Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece anlaşılmaktadır. Şaban gecesi 14. Günü 15 ‘ e bağlayan gecedir. Bayram gecesi ise arefeyi bayrama bağlayan gecedir.

Bu sebeple kandil geceleri tutulan nafile oruçlar, geceyi takip eden gün tutulmalıdır. Önceki gün de tutulabilir.

Regaip Kandilinde oruç tutmak için niyet edilir mi?

Bu oruç farz değildir ancak sünnettir. Bu sebeple niyet edilmelidir.