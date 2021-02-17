Regaib Gecesi Peygamberimizin okuduğu dua hangisidir? Regaip Kandili Peygamberimizin okuduğu dua nedir?

Regaip’in kelime anlamı bol sevap ile mükafat, faziletli ameldir. İslam’da, Regaip Kandili rahmeti ile bereketi bol olan üç ayların habercisi olarak kabul edilmektedir. İslam’da büyük bir önemi bulunan üç aylardan, Recep Ayı’nın ilk Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili’ni Müslümanlar gün boyunca dua ve ibadetler ile geçirmektedir.

Peygamber Efendimizin Regaip Kandili duası

Peygamber Efendimiz (sav), Regaip Kandilinin de içinde yer aldığı Recep ayı içinde çokça dua edip, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her türlüsünü yapar ve sadaka vermeye de özen gösterirdi. Peygamber Efendimizin (sav) Regaip Kandili’nde okuduğu dua şöyledir; “Allah’ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan Ayı’na kavuştur.”

Regaip kelime anlamı nedir?

Arapça bir kelime olan Regaip, “reğa-be”nin kökünden gelir. Kelime anlamı da, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde edebilmek için çabalamaktır.

“Reğib” kelimesi de, “reğabe”den türeyen bir isimdir. Anlamı ise, kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen anlamındadır. Regaip Kandili dendiğinde, “Çok lütuf ve ihsan ile dolu, kıymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” anlamına gelir.

Regaip gecesinde Yüce Allah, lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Recep Ayı’nın ilk Cuma gecesi Regaip Gecesidir. Regaip Gecesinin ismini melekler vermiştir.

Regaip Kandili önemi

Regaip Kandili, ihsanlar ile ilahi tecellilere sahne olacağının bildirildiği gecedir. Bu yüzden bu gecede yapılacak dua, istiğfar ve ibadetler, günahların affedilmesi için vesile olacaklardır. Peygamberimiz (sav) Regaip Gecesinde edilen duaların kabulünü şu hadis-i şerif ile bildirmiştir: “5 gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri dönmez, kabul olunur. Bu geceler, Recep’in ilk Cuma gecesi, Şaban’ın yarısında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan ile Kurban Bayramı geceleridir.”