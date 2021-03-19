Refik Anadol kimdir? Pilevneli Gallery Refik Anadol sergisi nerede, biletli mi?

Son zamanlarda sosyal medyada ismi çokça dile gelen Refik Anadol, hayal gücünü zorlayan ‘Makine Hatırları: Uzay’ isimli sergisiyle Pilevneli Gallery'de bugünden itibaren ziyaretçisiyle buluşacak. Los Angeles’te yaşayan Refik Anadol ‘Bir makine, öğrenirse rüya görebilir mi?’ sorusunun peşinden beş yıl gitmiş ve NASA destekli yaptığı araştırmalar sonrasında sergiyi oluşturmuştur. Sergideki eserler, uzay teleskopları tarafından kaydedilen 2 milyondan fazla görüntüyle, şimdiye kadar bir sanat enstalasyonunda kullanılan, en büyük uzay temalı veri kümesinden oluşmaktadır. Anadol'un şimdiye kadar İstanbul’da gerçekleştirdiği en kapsamlı kişisel sergisi olan ‘Makine Hatırları: Uzay’, astronomik araştırmaların insanlık tarihindeki yerini gözler önüne serip izleyiciye uzayla ilgili yeni bir sanatsal bakış açısı sunmaktadır.

Refik Anadol

Pilevneli Gallery Refik Anadol sergisi nerede, biletli mi?

Refik Anadol 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur, medya sanatçısı, yönetmen ve tasarımcıdır. Refik Andol'un İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden yüksek onur derecesiyle Fotoğraf ve Video lisans diploması, yine aynı üniversiteden Görsel İletişim Tasarımı alanında yüksek lisans diploması ve Kalifoniya Üniversitesi’nden (UCLA) Medya Sanatları bölümünden yüksek lisans diploması bulunmaktadır.

Uzayle evreni, insan duygularını ve makinelerin belleğini seyircilere dijital sanat aracılığı ile sunacak yeni medya sanatçısı Refik Anadol’un sergisi 19 Mart ve 25 Nisan tarihleri arasında Pilevneli Gallery’de ücretsiz olarak sunulacaktır.