Reenkarnasyon ne demektir, anlamı nedir?

Reenkanasyon

Reenkanasyon bedenin ölümü anlamına gelir ve ruh sonsuza dek farklı bir bedende yeniden doğar. Bu inanca göre, bu dünyadaki yaşam sonsuzdur. Kapsamlı araştırmalarda reenkanasyonun kökeninin panteizme dayandığı tespit edilmiştir.En eski dinlerden biri olan panteizmde tüm canlıların ve cansızların ruhu olduğuna inanılır. Reenkanasyonda ruh dörde ayrılır.

Beşeri/insan ruhu

Cismani ruh

Reenkanasyon inancına göre insan ruhu, ruhlar arasında en yüksek rütbedir. Önceki yaşamın barışsever ruhu, sonraki yaşamda insan olarak yeniden doğar.

Bu inanç sisteminin en alt seviyesindeki ruh, fiziksel ruhtur. Geçmiş yaşamda kötülük yapan ve insanlara ve diğer yaratıklara zulmeden ruhlar, sonraki yaşamda cansız nesneler olarak doğacaklardır. Bu bir masa, sandalye veya başka bir nesne olabilir.

Nebati ruh

Reenkanasyona inanan insanlar, insanların büyüyüp çiçeklere veya ağaçlara dönüşebileceğine inanırlar.

Hayvani ruh

Ölümden sonra insanın yaşamına hayvan bedeniyle devam etmesi olarak bilinir.