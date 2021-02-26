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Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşı ve doğum tarihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum tarihi Türkiye gündemine bomba gibi oturdu. İstanbul’da dünyaya gelen Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında? Doğum tarihi nedir?

26 Şubat 2021 Cuma 18:33
Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşı ve doğum tarihi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğum günü sebebiyle birçok ülkeden ve önemli isimlerden kutlama mesajları geliyor. 1983 yılında Refah Partisi ile siyasette yer alan Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanlığı ve Başbakanlık gibi birçok önemli yerlerde görev aldı. 24 Haziran 2018 yılında ikince kez Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan Türkiye halkı tarafından oldukça sevilen siyaset adamları arasında yer alıyor.

Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında?

Memleketi Rize olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954 İstanbul’da dünyaya geldi. 67 yaşına giren Cumhurbaşkanı İlkokulu Kasımpaşa Piyale İlkokulunda okumuştur. 1973 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Erdoğan daha sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur.

Eğitim hayatı boyunca Milli Türk Talebe Birliği öğrenci kollarında aktif olarak görev alan Cumhurbaşkanı 1976 yılında MSP Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığına ve aynı MPS İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi. 1980 yıllarına kadar bu sürede emeği geçen Erdoğan siyasi partilerin kapatılmasının ardından bir süre özel sektörde müşavirlik yaptı.

27 Mart 1994 yıllarında yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Erdoğan, 1997 yılında Siirt’te halka karşı okuduğu şiir nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı ve Belediye Başkanlığı görevine son verildi.

4 ay hapis cezası verilen Erdoğan, 2001 yılında arkadaşları ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) kurdu. Kurucular tarafından Ak Parti’nin Genel Başkanı seçildi.

15 Mart 2033 yılında Başbakanlık görevini alan Erdoğan, 2007 yılı genel seçimlerinde %46,6 oy ile AK Parti’nin başkanı olarak devam etti.

2014 yılında ilk kez doğrudan halk oyu ile il turda 12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan daha sonra 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52,59 oy ile yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Emine Erdoğan ile evli olan Cumhurbaşkanı 4 çocuk babasıdır.



Son Güncelleme: 26.02.2021 18:33
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanıAK Parti67
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