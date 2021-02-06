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Recep ayının ilk gecesi faziletleri nelerdir? Recep Ayında hangi ibadetler yapılmalı? 2021 üç aylar başlangıç tarihi

Recep ayının ilk gecesinde yapılacak olan ibadetlerin sevapları nelerdir? Recep ayları geldiği zaman Müslümanlar, hangi ibadetleri yerine getirmelidir? 2021 yılında üç aylar başlangıcı han gündür? 2021 yılında Müslümanlar tarafından mübarek olarak nitelendirilen kandillerin tarihi merak edilmeye başlandı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 04:47
Recep ayının ilk gecesi faziletleri nelerdir? Recep Ayında hangi ibadetler yapılmalı? 2021 üç aylar başlangıç tarihi
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Mübarek üç ay yaklaşırken, recep ayın ilk gecesi ne zaman sorusu sorulmaya başlandı? Recep, Şaban ve Ramazan üç ayı bu yıl ne zaman başlayacak? Müslüman dünyasının en önemli günlerinden biri olan kandillerin tarihi ve detayları haberimizde.

Recep ayının ilk gecesi ne zaman?

2021 Üç aylar yaklaşmasıyla beraber Müslüman heyecanı büyüyor. Bu yıl recep ayının ilk gecesi 13 Şubat 2021'e denk geliyor. Yılın ilk kandili Regaip Kandili 18 Şubat akşamı olacak.

Recep ayının ilk gecesinin faziletleri neler?

İnsanlar tarafından üç ay olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar olmaktadır. Hz. Muhammed (sav) Recep ayı geldiğinde, “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” Şeklinde dua etmiştir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutulması farzdır (Bakara, 2 / 184-185). Recep ve Şaban aylarında; Hz. Muhammed (sav) 'in diğer aylara göre daha fazla oruç tuttuğunu, ancak Ramazan hariç tüm ayı oruçlu geçirmediğini gösteren hadislerde bulunmamaktadır (Buhari, Sevm, 52-53; Müslim, Siyam, 173-79). Recep ve Şaban aylarında kesintisiz oruç tutmanın dinen bir temeli bulunmamaktadır. Sağlıklı ve parası olan biri bu aylarda istediği kadar oruç tutabilmektedir.

İşte önemli tarihler

Üç ayın ikinci kandili Miraç Kandili Receb ayı içerisinde 10 Mart'ta olacaktır.

25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak olan Şaban ayındaysa Berat Kandili 27 Mart'ta.

Üç ayın son ayı olan Ramazan ayında çok önemli bir gece olan Kadir Gecesi 8 Mayısıs'tır.



Son Güncelleme: 06.02.2021 04:47
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Anahtar Kelimeler:
RecepRamazanşabanKandilBeratMiraçRegaip
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