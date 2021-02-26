Recep ayı 15. gecesi namazları nelerdir? Recep ayının yarısında kılınacak 14 rekat namaz

Recep ayının 15. Gecesi kılınacak namazlar merak edilmektedir.

26 Şubat gecesini 27 Şubat’a bağlayan gece 14 rekat namaz kılmanın sevap olduğu bilinmektedir. 14 rekatlık namaz nasıl kılınır merak edilmektedir.

Recep ayının 15. Gecesi

14 rekatlık namaz nasıl kılınır?

Hadis-i Şerife göre: 14 rekat namaz kılınmalıdır. Her rekatta 1 Fatiha, 20 İhlas, üçer kez Felak ve Nas sureleri okunmalıdır. Namaz bitiminde 10 kere salat okunmalı daha sonra 30 kere tesbih, hamd, tekbir ve tehlilde bulunulmalıdır.

Receb-i Şerif ayının 15. Gecesi 26 Şubat Cuma’yı 27 Şubat Cumartesi’ye bağlar. Cuma akşamı başlar ve ertesi günün imsak vaktine kadar devam eder.

Bunların yapıldığı taktirde, Allah tarafından Firdevs cennetinde kendisi için ağaç dikmek üzere 1000 melek gönderir. O geceye kadar olan bütün günahlar silinir. Ertesi seneye kadar günah yazılmaz.

Bu namazda okunan her harfe karşı, kişiye 700 hasene yazılır, her rukü ve secdeye karşılık cennette ona yeşil zebercedden 10 köşk bina ayrılır.

Her rekat karşılığında cennetten ona kırmızı yakuttan 10 şehir verilmektedir.