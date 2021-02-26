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Recep ayı 15. gecesi namazları nelerdir? Recep ayının yarısında kılınacak 14 rekat namaz

Recep ayının 15. gecesi Müslümanlar tarafından oldukça önemsenmektedir. Recep ayının 15. gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Bu gecede 14 rekat namaz kılınmalı mı? İşte tüm merak edilen soruların cevabı...

26 Şubat 2021 Cuma 21:04
Recep ayı 15. gecesi namazları nelerdir? Recep ayının yarısında kılınacak 14 rekat namaz
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Recep ayının 15. Gecesi kılınacak namazlar merak edilmektedir.

26 Şubat gecesini 27 Şubat’a bağlayan gece 14 rekat namaz kılmanın sevap olduğu bilinmektedir. 14 rekatlık namaz nasıl kılınır merak edilmektedir.

Recep ayının 15. Gecesi

Receb-i Şerif ayının 15. Gecesi 26 Şubat Cuma’yı 27 Şubat Cumartesi’ye bağlar. Cuma akşamı başlar ve ertesi günün imsak vaktine kadar devam eder.

14 rekatlık namaz nasıl kılınır?

  1. Hadis-i Şerife göre: 14 rekat namaz kılınmalıdır. Her rekatta 1 Fatiha, 20 İhlas, üçer kez Felak ve Nas sureleri okunmalıdır. Namaz bitiminde 10 kere salat okunmalı daha sonra 30 kere tesbih, hamd, tekbir ve tehlilde bulunulmalıdır.

Bunların yapıldığı taktirde, Allah tarafından Firdevs cennetinde kendisi için ağaç dikmek üzere 1000 melek gönderir. O geceye kadar olan bütün günahlar silinir. Ertesi seneye kadar günah yazılmaz.

Bu namazda okunan her harfe karşı, kişiye 700 hasene yazılır, her rukü ve secdeye karşılık cennette ona yeşil zebercedden 10 köşk bina ayrılır.

Her rekat karşılığında cennetten ona kırmızı yakuttan 10 şehir verilmektedir.

  1. 1 Fatiha, 10 İhlas ile 100 rekat kılınır, ardından 1000 kez istipfarda bulunulmalı, gününde 1 Fatiha ve 1 İhlas ile 50 rekat kılınmalıdır.

 



Son Güncelleme: 26.02.2021 21:04
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