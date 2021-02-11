Receb ayının 15. günü ibadetleri nelerdir?

Müslümanlar için büyük önem taşıyan 3 aylar başlıyor. 2021 yılı üç aylar çok yakında başlayacak. Vatandaşlarımız 2021 yılı üç aylar Recep ayı ne zaman sorusunun yanıtını ararken Recep ayının 15. Günü ibadetlerini merak ediyor. Recep ayı Ramazan ayının habercisi olarak biliniyor.

Mübarek üç ayların ilki Recep ayıdır. Bir yandan da Ramazan ayına hazırlık olarak dikkat çekiyor. Recep ayından sonra Şaban ayı gelmektedir. Ardından da oruç tuttuğumuz Ramazan ayı geliyor. Recep ayının 1. Günü üç ayların başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Buna göre 13 Şubat tarihi ilk gündür. Recep ayının altınca günü olan Regaib Kandili ise 18 Şubat tarihine denk gelir. Recep ayının yirmi altıncı günü ise Miraç Kandilidir ve 10 Mart tarihine denk gelir. Recep ayı 13 mart tarihinde sona eriyor.

Recep Ayı’nda Yapılacak İbadetler

Recep ayının 15. Gününde bazı ibadetler yapılır. Bununla ilgili hadis vardır: ‘’Kim Recep ayının 15. Gününde 14 rekat namaz kılar ve her rekatta bir, bir fatiha suresi, yirmi kez ihlas suresi, üç kere nas ve üç kere de felak surelerini okunur.’’

Namaz sonrasında 10 kere salatu selam okunur. Otuz kere teşbih, tekbir, hamd, tehlil çekilir. Bunlar yapılırsa Allah o geceye kadar işlenmiş tüm günahları silmektedir.

Recep ayının 15. Gününde oruç ibadeti de yapılırsa iyi olur. Hz. Ali bu mübarek gece ile ilgili şunları söyledi. Recep ayının 13. Gününde tutacağınız oruç 13 bin senenin orucu gibi olur. 14. Günündeki oruç on bin seneye, 15. Gündeki oruç ise yine 13 bin seneye denktir’’ diyor.