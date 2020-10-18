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Rebiülevvel ayı ne zamandır, ne zaman başlar? Hicri takvime göre Rebiülevvel ayı tarihi ve Rebiülevvel ayının önemi

İslam dünyasının değerli aylarından biri olan Rebiülevvel ayı başladı. Peygamber efendimizin doğumunun olduğu ay olarak bilinen ayda mevlid kandili bulunmaktadır.

18 Ekim 2020 Pazar 16:02
Rebiülevvel ayı ne zamandır, ne zaman başlar? Hicri takvime göre Rebiülevvel ayı tarihi ve Rebiülevvel ayının önemi
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Hicri takvime göre Peygamber efendimizin doğduğu ay olarak bilinen Rebiülevvel ayı, Muharrem ve Safer aylarından sonra gelmektedir. Mevlid kandilinin içinde bulunduğu ay olarak bilinen bu ay Müslümanlar için önem taşımaktadır.

Rebiülevvel ayı ne zaman?

Müslümanlar için ayrı bir önem taşıyan Rebiülevvel ayı 18 Ekim tarihi ile birlikte başladı. Mevlid kandilinin de içerisinde bulunduğu mübarek ay Muharrem ve Safer aylarından sonra gelen aydır.

Rebiülevvel ayı nedir?


İslam aleminin en önemli aylarından biri olan Rebiülevvel ayı, Peygamber efendimizin dünyaya geldiği ay olarak önem taşımaktadır. Arabi ayların en önemlisi olan ayda, Hz. Muhammed (s.a.v) sabah vakti doğmuştur.

Rebiülevvel ayında neler yapılmalı?

Rebiülevvel ayı diğer aylara göre hayırlı bir aydır. Belirli bir ibadet ve dua şekli olmayan ayda, kişiler sünnetlere uyarak ibadet ve dua eder. Günahların affedildiği aylardan biri oalrak bilinen ayda, kişiler sevap işlemeli, bol bol dua etmelidir.

 



Son Güncelleme: 18.10.2020 16:02
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Anahtar Kelimeler:
Rebiülevvel AyıMüslüman Alemi
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