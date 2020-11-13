Rayon ne demektir, anlamı nedir?

Ermenistan’ın 1990 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ’ın kurtarılması sürecinde ‘rayon’ kelimesi sık sık duyulmuştu. Kurtarılan bölgelere ilişkin açıklamalarda bulunan Azerbaycan yetkili makamları, bazı yerleşim yerleri için ‘rayon’ kelimesini kullandı.

Rayon ne demek?

Rayon, Rusça olup SSCB döneminden kalma bir kelimedir. 1923 – 1929 yılları arasında SSCB’de idari reform sonrasında idari alt birim olarak kullanılmaya başladı. Rus İmparatorluğu’nda volost ile uzayd olarak tanımlanan bölgeler, rayon olarak adlandırılmıştır.

Rayonun Türkçe karşılığı tam olmamasına karşın, ilçe, kasaba ve belde olarak adlandırılabilir.

Rayon kelimesini kullanan ülkeler;

Azerbaycan,

Beyaz Rusya,

Bulgaristan,

Moldova,

Rusya,

Ukrayna,

Kırgızistan,

Ermenistan.