Rasim Öztekin'in cenaze töreni ne zaman ve nerede düzenlenecek?

Tiyatro ile başladığı sanat hayatına sinema ve dizi ile devam etti. Girdiği her rolün hakkını vererek Türk tiyatrosunun temel taşlarından biri haline geldi. Beşinci kavukluydu. Tiyatroda üstad kavramının içini dolduran ender sanatçılarımızdan bir tanesinin kaybını ülke olarak derinden yaşıyoruz.

Şener Şen ile birlikte oynadığı Kabadayı filminde Sürmeli karakteri ile kariyerinin belki de en zirve noktasını yaşadı. Oynadığı rolle büyük beğeni toplamıştı.

Siyasiden sporcusuna kadar ölümü ile adeta Türkiye'yi birleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muahlefet liderleri sosyal medya hesaplarındaniçin taziye mesajlarını ilettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kızını arayarak ayrıca taziye verdi.

Rasim Öztekin 10 Mart çarşamba günü yani yarın Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek. Zincirlikuyu mezarlığı camisinde cenaze namazı kılınacak. Cenaze töreni pandemi şartları nedeni ile sınırlı ve kısıtlı bir katılımla gerçekleşecek.