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Rapor parası ne zaman yatar? e- Devlet rapor parası sorgulama

Binlerce işcinin merak ettiği konu olan Rapor ücretinin şartları,hak kazanan kimselerin parasını nereden sorgulayacağını öğrenebilirsiniz

03 Şubat 2021 Çarşamba 11:22
Rapor parası ne zaman yatar? e- Devlet rapor parası sorgulama
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Herhangi bir kurumda çalışan kişilerin bir çok hakları mevcuttur.Bu haklardan bir tanesi de hastalanıldığı ya da kaza geçirildiği zaman alınan sağlık raporudur.Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkili bir doktordan raporunuzu temin edebilirsiniz.Çalıştığınız yere çabucak iletmeniz gerek yoksa 3 iş günü içerisinde rapor etkisiz hale gelebiliyor.Aldığınız raporu SGK ve ya Alo 170 numarasını arayarak bildirim yapmalısınız.Raporunuz incelendikten sonra onayı verilerek e-devlet hesabınızda kayıtlı olunan banka hesabınıza iş göremezlik raporu ücreti yatırılır.

Rapor ücreti ne zaman yatar?

Rapor çalıştığınız işverenin SGK kurumuna bildirmesinden itibaren 15 günden sonra hesaplara yatar.Ancak rapor ücretini 60 gün içerisinde almanız gerekmektedir.

Rapor ücreti ne kadardır?

2021 Asgari ücreti net 2825.90 tl oldu.İş göremezlik raporu da yüzde 21.56’lık zam almıştır.

Rapor parası almak için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.Bunlar;

-İş yerinde aktif olarak çalışan kişi, İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden birinin olması gerekiyor

-Diğer bir şart ise SGK tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu müracaatında bulunulması gerekiyor.

-İş göremezlik raporu almak isteyen kişinin prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları gerekmektedir.

-Sigortalı olan kişilerin hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten itibaren veya önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primini bildirilmiş olması gerekmektedir.

-Bu şartlara uyulduğu takdirde kişi iş göremezlik raporu alabilir. İş göremezlik raporu alan işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu aldıktan 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK çalışanları raporu inceledikten sonra gerekli şartları sağlıyor iseniz, onay verilir. Rapor onaylandıktan sonra ise PTT'ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir.

Rapor nasıl sorgulanır?

Rapor  ücretinin  yatıp yatmadığınız e-devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na girip 4A-4B İş göremezlik bölümünden bulabilirsiniz.Bulunduğunuz yerdeki en yakın PTT şubesine nüfus cüzdanı ile sorgulatabilirsiniz.



Son Güncelleme: 03.02.2021 11:22
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Anahtar Kelimeler:
SGKRapor
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