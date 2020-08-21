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Rapor parası ne zaman emanete geçer? 2020 Rapor parası emanette ne demektir?

Birçok kişinin merak ettiği 21 Ağustos 2020 Cuma günü gündeme gelen Rapor parası ne zaman emanete geçer? Rapor parası emanette ne demektir? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 21-08-2020 tarihli haberimizde Rapor parası ne zaman emanete geçer? Rapor parası emanette ne demektir? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

21 Ağustos 2020 Cuma 09:47
Rapor parası ne zaman emanete geçer? 2020 Rapor parası emanette ne demektir?
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İş göremezlik raporu bulunan bireyler rapor parasının emanette olduğunu görebiliyor. Bu sürecin yaşanmasına neden olan pek çok faktör olabiliyor. Rapor parasını sorgulayan çalışanlar ‘’Emanete alındı.’’ uyarısıyla karşılaşabiliyorlar. Çalışan bireylerin hastalık veya annelik nedeniyle hak kazandıkları rapor parasının emanete düşmesi halinde hak sahipleri parasını alamayabiliyorlar.

Emanete düşen rapor parasını alabilmek için iki yol izlemeniz gerekir. İlk olarak e-Devlet üzerinden banka hesabı tanımlananız ikincisi ise SGK’ya başvuru yaparak paranın yeniden PTT’ye gönderilmesi için dilekçeyle talepte bulunmanızdır.

Rapor parası nedir?

Rapor paraları SGK’ya bağlı olup SSK veya Bağ-Kur kapsamında sigortalı çalışan vatandaşların rahatsızlanıp, meslek hastalığına yakalanması, iş kazası meydana gelmesi halinde iş göremezlik raporu alabilmesi mümkün hale gelmektedir. Söz konusu rapor çerçevesinde çalışan bireylerin çalışmadıkları günlerin ücretleri maaştan kesilir. Bu durumda çalışanların mağduriyet yaşamaması için rapor parası ödenecektir.

Rapor parası alma şartları nelerdir?

Rapor parası almak isteyen kişilerin SGK’nın belirlediği bazı şartları sağlamaları gerekir. İş göremezlik ödeneği rapor parasındaki ilk şart iş göremezlik raporunun alınmış olduğu tarih öncesindeki 1 yıl içerisinde en az 90 gün olmaması halinde prim yatırılmış olmasıdır. 1 veya 2 gün gibi kısa süreli raporlarda SGK’dan rapor parası yatırılmaz. Rapor parasının alınabilmesindeki diğer şart hastalık teşhisi gerekliliği olmaktadır. Çalışan bireyin raporunda teşhis yoksa SGK’dan rapor ödemesi yapılmaz.

Rapor parası nasıl alınır?

Rapor parasının alınabilmesinde çalışanlar ilk etapta iş göremezlik raporunu en kısa sürede işverene iletmelidir. İşveren; işgöremez raporunu 5 gün içinde e-Rapor sistemine işler. SGK yetkililerinin yaptığı incelemeler sonucunda eğer rapor uygun görülürse onay işlemi gerçekleşecektir. Onaylanan raporda ödeme talimatı oluşturulur. Ödeme talimatını müteakip çalışan kişiler düzenli olarak bilgilendirilecekler.

Rapor parası alma sürecinde dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir?

İş göremezlik raporunu alabilmek için e-Rapor sistemine 5 gün süre tanınır. Bu sürenin aşılmaması adına çalışanın iş göremez raporunu işverene ulaştırması gerekmektedir. Alınan raporun SGK’ya bildirildiğinde dikakt edilmesi, raporun alındığı sağlık kuruluşlarının bildiriyi SGK’ya yapması gerekir. Ödeneğin esnek bir biçimde alınabilmesinde çalışan bireylerin bağlı bulunduğu veya yakın noktalardaki SGK’ya bildirim yapması son derece önemlidir.

SGK, iş göremez raporunu inceler ve akabinde onay verir. Onay işlemi tamamlandıktan sonra PTT veya tanımlı hesaplara rapor parası ödenir. SMS ile veya e-posta üzerinden ödemeler bildirilir ancak kişilerin ödemeleri sorgulaması gerekir. Aksi takdirde 2 ay içinde almadığınız rapor parası emanet hesaba transfer edilecektir.

Rapor parası niçin emanette görünür?

Rapor parasının emanette görünmesi işlemlerdeki eksiklik veya onayların verilmemesinden kaynaklanır. Bireyler iş göremezlik raporu alması ve ödeme hakkı kazanmalarına karşın bazı olumsuzluklar nedeniyle SGK’dan ödeme onayı alamayabilirler. Problemler genel itibariyle işverenin bildirimleri yapmamasından kaynaklanabiliyor. İşverene durumu bildirip gerekli işlemleri yerine getirmesini belirtir ve akabinde emanetteki para rapor sahibinin hesabına transfer edilir. Bu noktada bir diğer neden tanımlı banka hesabı olmayan bireylerin rapor parası ödemesinin PTT’ye yatırılması ancak kişinin ödemeyi belirlenen süre içerisinde almamasıdır. PTT’den ilgili sürede alınmayan rapor paraları emanet hesaba aktarılır.

Rapor parası ne zaman emanete geçer?

Rapor parası ödemeleri SGK’da tanımlı banka hesabına otomatik olarak aktarılır. Kişiler hesaplardan rapor parası çekebiliyorlar. Banka hesaplarının dışında PTT’ye de yatırabileceğiniz rapor parası yeterli sürede PTT’den alınmazsa ödemeler SGK’ya iade edilebilir ve emanet hesaplara aktarılabilir. Rapor parasının emanete geçmesi için tutarın 2 ay boyunca PTT’de kalması gerekir. 2 ay içinde almadığınız rapor parası emanet hesaba aktarılacaktır.

Rapor parası nereden alınır?

Rapor paraları SGK’dan iş göremezlik raporunun onaylanmasıyla bilrikte başlar. Rapor ödemeleri PTT şubeleri veya çalışan bireylerin banka hesaplarına yatırılır. Banka hesapları SGK şubelerinde tanımlanabileceği gibi e-Devlet’e de tanımlanabiliyor. SGK’nın anlaşmalı olduğu bankalarda hesapları olanlar bu bankalardan rapor parası alabiliyorlar.

Rapor parası hangi bankalardan alınabilir?


Ziraat Bankası

Halk Bank

Vakıf Bank

Akbank

Burgan Bank

Şeker Bank

Fiba Bank

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)

Garanti Bankası

Rapor parası ne zaman yatırılır?

Rapor parası ödeme süreçleri iş göremezlik raporunun işverene bildirmesiyle birlikte başlar. Erken ödemelerde kişiler en kısa süre içerisinde işverene raporu teslim etmelidir. İşveren en çok 5 gün içerisinde e-rapor sistemine işleme yapar ve gerekli bilgileri SGK’ya bildirir. SGK’nın incelediği rapor onaylanır ve ödemeler en çok 15 gün içinde PTT veya diğer ödeme kanallarına gerçekleştirilir.

Rapor parası nasıl hesaplanır?

Rapor paraları hesaplanırken çalışan bireyin 3 aylık brüt geliri ile 3 aylık prim günleri toplanır. Akabinde 3 aylık brüt gelir toplamı son 3 ayda prim günleri toplamına bölünür. Bölüm sonucundaki sayı raporlu gün sayısıyla çarpılır. Çarpım sonucundaki sayı işverenin 2 gün kesinti yapmaması sebebiyle rapor parasından ilk iki gün çıkarılır.



Son Güncelleme: 21.08.2020 09:47
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Anahtar Kelimeler:
SGKRapor Parası
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