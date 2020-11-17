Rapor parası merkeze gönderildi ne demektir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan geçici iş göremezlik raporu ödemesinin durumunu kontrol etmek için e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaptığınızda ‘rapor parası merkeze gönderildi’ şeklinde bir ekran ile karşılaşabilirsiniz.

Rapor parası nasıl hesaplanır?

Rapor parası hesaplama, net maaş üzerinden değil SGK’ya bildirilen brüt kazanç üzerinden yapılmaktadır. Brüt maaşınızın ne kadar olduğunu e-Devlet sistemi üzerinden SGK Hizmet Dökümü sorgulaması yaparak öğrenebilirsiniz.

‘İş göremezlik ödeneği merkeze gönderildi’ ne demek?

‘Analık parası merkeze gönderildi’ ne demek?

Rapor parası sorgulaması esnasında e-Devlet sisteminde ‘iş göremezlik ödeneği merkeze gönderildi’ sonucunu görmeniz, hastane tarafından eksiksiz sisteme girildiği, işverenin SGK’ya bildirimini yaptığı ve raporun SGK tarafından ödenmek üzere onaylandığı anlamına gelmektedir. Yani ödemeniz kısa süre içerisinde PTT’ye ya da tanımlı banka hesabınıza gönderilecektir.

Sigortalı ve bağkurlu kadınlara doğum öncesinde ve sonrasında toplam 16 hafta SGK tarafından ödeme yapılmaktadır. Ödeme, SGK tarafından onaylanarak muhasebeye gönderildiğinde ‘merkeze gönderildi’ şeklinde bir bildirim gelir. Bu bildirim, onay işlemlerinin tamamlandığı ve ödemenin kısa bir süre içerisinde hesaba gönderileceği anlamına gelmektedir.

‘Rapor parası bankaya aktarıldı’ ne demek?

Ödeme işlemlerinin tamamlanmasından sonra e-Devlet’te sorgulama yapıldığında ‘Bankaya gönderildi’ şeklinde bir bildirim görünür. Bu bildirim ise ödemenizi PTT veya tanımlı banka hesabınız üzerinden çekebilirsiniz.