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Rampa aşağıya doğru inen vinci freni patladı! 4 kişi can verdi

Hatay Defne'de akşam saatlerinde sürücüsünün ismi henüz belli olmayan yüklü bir vicin rampa aşağıya inerken freni patladı. Kontrolden çıkan vinç 11 aracı biçerek durdu.Feci kazada 4 kişi can verirken, 4 kişide yaralandı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 21:47
Rampa aşağıya doğru inen vinci freni patladı! 4 kişi can verdi
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4 kişinin can verdiği, 4 kişinin yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Hatay Defne'de yaşandı.

11 aracı biçti

Akşam saatlerinde ilçede feci bir kaza yaşandı. Seyir halinde olan yüklü bir vinç akşam saatlerinde rampa aşağıya olan bir yoldan inerken iddialara göre vincin freni bir anda boşaldı. Frenin tutmamasıyla birlikte kontrolden çıkan kablo yüklü vinç rampa aşağıya inerken önüne çıkan 11 aracı biçti ve araçların çoğu kullanılmaz hale geldi.

4 kişi can verdi

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbar etmesiyle birlikte kaza bölgesine çok sayıda 112 sağlık personeli, kurtarma ekipleri ve polis sevk edildi. Kaza bölgesine kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede kazaya karışan araçlarda bulunan 4 kişinin can verdiğini, 4 kişinin yaralandığını tespit etti.

Yaralı vatandaşlar kurtarma ekipleri tarafından araçlardan çıkarılıp, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırılırken, kazada can veren 4 kişinin cansız bedeni ise yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı. Kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.

 

 

 

 

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 21:47
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HatayKaza
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