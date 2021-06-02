Ramiz Mullamusa kimdir? Ramiz Mullamusa rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler

Son dönemlerde dikkatleri üzerine çeken genç oyunculardan biri olan Ramiz Mullamusa, oyunculuk hayatına yakın zamanda adım atan ve çok genç olmasına rağmen adından da sıkça söz ettiren başarılı bir oyuncu. Ramiz Mullamusa, 1999’da doğmuştur. Henüz 3 projede yer alamsına rağmen kendisini geniş kitleler tarafından sevdirmeyi de başarmıştır.

Genç oyuncu Ramiz Mullamusa’nın hayatı

Genç yetenek Ramiz Mullamusa’nın hayatı herkes tarafından epey bir merak ediliyor fakat kendisi daha çok oyunculuğu ile ön planda olduğundan dolayı hayatı ile ilgili de fazla bir bilgi paylaşımında bulunmamaktadır. Hakkında edinilen bilgilere göre, 24 Haziran 1999’da Hatay’da doğmuştur ve şu an da 22 yaşında genç bir oyuncudur. Ayrıca eğitim durumu olarak da lise mezunudur. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra kariyer hayatını oyunculuk yönünde şekillendirmiştir.

1.70 cm boyunda ve 50 kg’dır. Fit bir vücut görünümüne sahip olması ile de izleyicilerin dikkatlerini üzerine çekmeyi de başarmıştır ve Ramiz Mullamusa oyunculukta göstermiş olduğu başarısı ile de oldukça ön plana çıkan bir isim.

Hangi dizilerde yer aldı?

Oyunculuk hayatına adım attığından beri sadece 3 dizide yer aldı. Hayranları, Ramiz Mullamusa dizileri üzerine epey bir araştırma yapmaktadırlar. Aşağıda yapmış olduğumuz listede genç oyuncunun yer aldığı yapımlar yer alıyor.

Ramiz Mullamusa ilk önce hala daha televizyonda yayınlanmaya devam eden Beni Bırakma dizisinde oynamıştır. Beni Bırakma, Ramiz Mullamusa’nın izleyici tarafından tanınmasına yol açan bir dizidir. Daha sonrasında Netflix platformunda yayınlanan ve herkes tarafından çok sevilen Aşk 101 isimli dizide boy göstermiştir. 2020 yılında çekimlerine başlanan dizi ise Mullamusa’nın başarılı bir performans sergilediği işlerinden bir tanesi olmuştur. Son olarak, sevilen oyuncunun güncel olarak yer aldığı dizi ise TRT 1 ekranlarında her hafta yayınlanarak izleyiciyi ekranlara kilitleyen harika bir dizi olan Gönül Dağı’nda oynamaktadır. Dizide Aziz karakterine hayat veren Ramiz Mullamusa, dizideki başarısı sayesinde ismini geniş kitlelere iyice duyurma imkanına da sahip olmuştur.

Ramiz Mullamusa’nın sosyal medya hesapları var mı? sosyal medya hesapları neler?

Genç ve aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Ramiz Mullamusa’yı hayranları yapmış olduğu işlerden değil aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden de takip etmek istiyorlar. Aktif bir şekilde Instagram kullanıcısı olan genç yetenek, ‘’ramizmullamusa’’ adı ile sosyal medya hesabı kullanıyor. Mullamusa’nın güncel biçimde sosyal medya takipçi sayısı ise yaklaşık olarak 23 bindir. Sık sık yaptığı paylaşımları ile hayranlarını mutlu eden yakışıklı oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden de bir kısa fil deneyimini takipçileri ile paylaşmış ve onların beğenisine sunmuştur.