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Ramazan’da yenilen hurma kan şekerini olumsuz etkileyebilir!

Mübarek Ramazan ayında sofralarımızın vazgeçilmesi olan hurmalar, içerisinde bulundurduğu yüksek potasyum, kalsiyum ve magnezyum sayesinde şeker oranı yüksektir. Vatandaşlarda kontrolsüz tüketilmesinde kan şekerini olumsuz yönde etkileyen hurmalar diyabet hastaları için risk olabilir

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:58
Ramazan’da yenilen hurma kan şekerini olumsuz etkileyebilir!
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Ramazan ayında sofralarda varlığını sürdüren hurma, birçok vatandaş tarafından sevilerek tüketilirken kontrolsüz hurma yenilmesinde diyetisyenler uyarıyor. Diyetisyen Gizem Topuzlu, Ramazan'da iftar ve sahur sofralarında eksik olmayan hurmalar için porsiyonuz tüketilmesi durumunda kan şekerinde dalgalanmaların olabileceğini söyledi.

Diyetisyen Gizem Topuzlu, hurmanın süt, yoğur veya kefir gibi süt ürünleri ile beraber tüketilmesinin uygun olduğunu açıkladı.

Uzun süre aç kalınmasından kaynaklı ilk hurma ile orucunu açan insanlarda şeker dengesi bozulabileceğini duyuran Topuzlu, iftar sonrasında bol kalorili tatlıların tüketilmemesi gerektiğini değindi.

2 orta boy hurmanın 1 porsiyon meyveye denk geldiğini açıklayan Topuzlu, 2 hurmanın yaklaşık 60 kalori olduğunu söyledi. Günde-3 adet hurma tüketilmesinde bir sakınca olmadığını söyleyen diyetisyen Gizem Topuzlu, hurmanın faydalarından da bahsetti.

Yüksek lif içeriğine sahip olan hurmalar, cilt sağlığınaiyi gelirken hücre yenilenmesinde oldukça büyük etkisi olduğunu söyledi. Potasyum kaynağı hurmalarda kan basıncı dengelenirken kalp damar sağlığı hurma sayesinde korunmaktadır.




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:58
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Anahtar Kelimeler:
HurmaRamazanşekerSüt
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