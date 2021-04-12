Ramazanda yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler

Allah’ın emrine tabi olmak ve Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan Oruç ibadeti, imsak vaktinden akşam Güneş’in batışına kadar gecen sürede yeme ve içme eylemlerinden uzak durmaktır. Bu gece yapacağımız ilk sahur ile Ramazan ayına girmiş olacağız. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayına girmemiz ile birlikte büyük bir sevinç yaşarken, bu mübarek ayda oruç tutacak olan Müslümanlar, oruç tutmanın yanı sıra ramazan ayında yapılacak olan ibadetleri, çekilecek teşbihleri ve zikirleri araştırmaya başladı.

Ramazan ayında yapılaması gereken ibadetler

Geçerli bir mazeret yoksa 30 gün boyunca oruç tutulmalıdır

Kur’an-ı Kerim okunmalı, mümkünse hatim edilmelidir

Teravih namazı kılınarak sevap arttırılmalıdır

Sahura kalkarak oruç tutulmalıdır

Günahların affı için tövbe edilmelidir

Zekât verilmelidir

Sadaka verilmelidir

Yetim sevindirilmelidir

Ramazan ayında çekilecek zikirler nelerdir?

Ramazan ayının ilk on günü; "Ya Erhamerrahemin" tesbih i çekilmektedir. "Ya Erhamerrahemin" demek "Ey iman edenlerin en merhametlisi! " demektir. Bu zikri günde 100 defa çekebilirsiniz.

i çekilmektedir. "Ya Erhamerrahemin" demek "Ey iman edenlerin en merhametlisi! " demektir. Bu zikri günde 100 defa çekebilirsiniz. Ramazan ayının 10 ve 20. günleri arasında; "Ya Gaffarez Zünub" teshibi çekilmektedir. Bu zikirde 10 günden sonra günde 100 defa çekebilirsiniz. En az 100 olmak üzere çekebilirsiniz. "Ya Gaffarez Zünub" demek "Ey günahları bağışlayan" demektir.

Ramazan ayının son on gününde ise; "Ya Atikkaribab" zikrini çekebilirsiniz. "Ya Atikarribab" " Ey iyileri koruyan " anlamını taşımaktadır.

Ramazan ayında çekilecek tesbihler nelerdir?

Ramazan ayında her Pazartesi günü bin defa, yapılan her ibadetten sonra; "La havle vela Kuvvete illa billa hüvel aliyhül azim" (Bütün güç ve kuvvet yalnızca Allah'ın yardımıyla elde edilir.) tespihi çekilmelidir.

Her Salı günü 100 defa; "Cezallahü anna Muhammeden sallallahü Teala Aleyhi ve sellem ma hüve ehlül" (Allah bize Hz. Muhammed'e layık olma mükafatı versin.) salavatı çekilmedir.

Her Çarşamba günü 100 defa; "Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh" (Allah'a istiğfar eder, beni affetmesini dilerim.) tövbe istiğfar tespihi çekilmelidir.

Her Perşembe günü; "Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym" (Allah büyüktür ve onu hamd ile tespih ederim.) tespihi bin defa çekilmelidir.

Her Cuma günü bin defa "Allah" tespihi çekilerek zikredilmelidir.

Her Cumartesi günü bin defa; "La ilahe illallah" tevhidi çekilmelidir.

Her Pazar günü ise; "Ya Hayyu Ya Kayyum" tespihi ile Allah'ın isimleri zikredilmelidir. Bu tespihler gün olarak çekilmesi gereken tesbihlerdir. Bu tesbihler dışında; "La İlahe İllallah" tespihi her gün mutlaka ibadetlerden sonra günde 100 defa çekilmelidir. Ayrıca "Allahummerham Ummete Muhammed" (Allah'ım ümmeti Muhammede merhamet eyle) tespihi çekilerek de tüm ümmet için af dilenmelidir.

Günde 33 defa "Habinallahu Venilmel Vekil", 33 defa "La İlahe İllallah" ve 33 defa "Şehadet" tespihi çekilmelidir.

Günde 11 kere "Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa' fu anna" (Allah'ım affedicisin, affı seversin, bizleri de affeyle) tesbihi çekilir.

Günde 11 kere "Rabbigfir verham ve ente hayrur rahimin" tespihi çekilmektedir. 11 defa "Allahummesrah sudurena ilel imani vel islam", 11 defa da "Allahumme einni ala zikrike ve şukrike ve husnu ibadetik" çekilerek gece ibadeti tamamlanmaktadır.