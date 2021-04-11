Ramazan’da tam kapanma olacak mı, kısıtlamalar nasıl olacak? İş yerleri kapanacak mı?

Ülkemizde yaşandığı gibi bütün dünyada da korona virüs salgını doğrultusunda uygulamaya koyulan kısıtlamalar gündemden düşmüyor. Geçen sene olduğu gibi bu sene de salgın sürecine denk gelen 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı için de vatandaş pek çok konu ile ilgili ayrıntıları merak ederek araştırıyor. Bu ayrıntıların en başında da Ramazan Ayında tam kapanma olup olmayacağı konusu yer alıyor. Konu ile ilgili ayrıntılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliği ile gerçekleştirilen kabine toplantısından (bakanlar kurulu) sonra son dakika bilgileri olarak paylaşılmıştı. Bu açıklama doğrultusunda, Ramazan Ayı boyunca hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının devam edeceği, kafe, restoran, lokanta gibi iş yerlerinin paket servisi ile kısıtlamaya tabii tutulacağı bildirilmişti. Bu açıklamalardan sonra Ramazan Ayında kısıtlamalar nasıl olacak, tam kapanma, hafta içi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularına cevap aranmaya başlandı.

Ramazan Ayında tam kapanma uygulanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısından sonra yaptığı son dakika açıklamasında; “(Ramazan Ayı) Bu mübarek ay süresince, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulayacağız.” İfadelerine yer verdi. Bu doğrultuda Ramazan Ayı boyunca ülke çapında hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulaması yapılacak. Yalnızca Ramazan Ayı süresince Türkiye genelinde lokanta ile kafeler hizmetlerini paket servisi ile sınırlandıracaklar.

Gerçekleştirilen son kabine toplantısından sonra yasaklar ile uygulanacak yeni önlemler ile alakalı açıklamada bulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Ayı boyunca toplu olarak iftar ile sahur yapılmayacağının da altını çizdi. Vaka sayılarında ki yükselişi de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Ayında ülke genelinde hafta içi ile hafta sonu geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya devam edeceğini bildirdi. Risk seviyesi fark etmeksizin ülkenin tamamında akşam 21:00 ve sabah 05:00 saatleri aralığında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek. Aynı zamanda Ramazan Ayı boyunca kafe ile restoranlar da tekrardan kapatılacak. Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri sadece paket servis olarak hizmet verecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Ayı boyunca uygulanacak tam kapanmayla alakalı yapmış olduğu açıklamanın satır başları şu şekilde;

Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.

Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.

Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayısıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

Ramazan Ayında kısıtlamalar nasıl uygulanacak?

Türkiye’nin tamamında Ramazan Ayı süresince toplu iftar ile sahur gibi etkinlikler düzenlenmeyecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teravih namazı hakkında şu şekilde açıklamada bulundu; “Yaptığımız istişareler sonucunda teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik.”

Türkiye’nin güncel risk tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yeni Türkiye koronavirüs risk haritasını paylaştı.

Koca’nın yaptığı paylaşım doğrultusunda, riskli illerin ayrılmış olduğu gruplar şu şekilde: