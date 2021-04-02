Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya alınan aşı çalışmalarında Kovid-19 aşılarıyla ilgili ortaya çıkarılan etkinlik oranları ve koruma gücü umut vermeye devam ediyor. Aşı uygulamaları ile ilgili Dünyanın sayılı ülkeleri arasına giren Türkiye'de Sinovac ve BioNTech aşılarıyla ilgili çalışmalarını giderek hızlandırdı.

Sinovac ve BioNTech aşılarının tercih eden Türkiye'de, aşılama uygulamaları Ramazan ayında da devam etmesi planlanırken milyonlarca vatandaş aşıların orucu bozup bozmadığını merak etmeye başladı. Şuan için 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile birlikte bazı kronik hastalara uygulanan aşılarda vatandaşlar oruçlu iken aşı olunup olunamayacağını araştırıyor. Peki Ramazan ayından aşı yaptırılır mı?

KORONAVİRÜS AŞISI ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala vatandaşların merak ettiği soruya Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu yanıt verdi. Kuruldan yapılan açıklamada besin değeri olmayan aşılar orucu bozmadığı ve tedavide olan hastaların sağlıklarına kavuştuktan ve tedavileri tamamlandıktan sonra oruçlarını tutabilecekleri belirtildi. Tedavide olan vatandaşların oruçlarının ertelenebileceği ifade edilen açıklamada şayet oruç tutma ile ilgili bir engel bulunmuyorsa, aşı iğnelerini iftarlarını yaptıktan sonra yaptırmalarının yerinde olacağı kaydedildi.