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Ramazan'da kafeler kapalı mı? 13 Nisan Kafeler kapandı mı, kafeler açık mı?

Ramazan ayı geldi. Ramazan ayında koronavirüs yasakları uygulanıyor. Vatandaşlarımız ramazan ayında kafeler kapalı mı, 13 Nisan kafeler açılacak mı sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

13 Nisan 2021 Salı 19:00
Ramazan'da kafeler kapalı mı? 13 Nisan Kafeler kapandı mı, kafeler açık mı?
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Ramazan ayının gelmesiyle beraber kafalarda birçok soru işareti oluştu. Özellikle koronavirüs yasakları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Çünkü corona virüsten dolayı yasaklar var. Vatandaşlarımız ramazan ayında kafeler kapalı mı, kafeler ne zaman açılacak, 13 Nisan kafeler açık mı sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı. Bu haberimizde ramazan ayında kafelerin açık olup olmayacağı ile ilgili detayları sizlere açıklayacağız.

Kafeler Açık mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının uygulanacağını ifade etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş teravih namazlarının evde kılınacağını söyledi. Erdoğan 29 Mart tarihinde ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapmamız gerektiğini söylemişti.

Koronavirüs pandemisinden dolayı vaka sayıları her geçen gün artıyor. Vaka sayılarının artmasına bağlı olarak, yapılan kabine toplantısı sonrasında ramazan ayı boyunca kafelerin ve restoranların kapalı olmasına karar verildi.

Hazırlanan dini takvimde Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kafeler ve restoranlar 13 Nisan tarihinden sonra tüm ramazan boyunca kapalı kalacak. 12 Mayısıs itibari ile ramazan ayı sona erecek. Ramazan Ayı’nın sonu ermesinden sonra kafelerin ne zaman açılacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Ramazan’ın bitmesiyle birlikte kademeli olarak kafelerin ve restoranların açılması planlanıyor.

Erdoğan’dan Yasak Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri ile ilgili yaptığı açıklamalarda amaçlarının ramazan ayında tüm Türkiye’yi dinlendirmek ve bayram sonrasında güzel günlere hazırlık yapmak olduğunu ifade etti. 29 Mart 2021 tarihinde yaptığı açıklamalarda ramazan ayında herkezin biraz fedakarlık yapması gerektiğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“Mübarek Ramazan ayı boyunca her hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulayacağız. Ramazan ayında tüm Türkiye genelinde kafeler ve restoranlar paket servisi yapacaktır. Ülke genelinde toplu olarak yapılacak sahur ve iftar etkinlikleri yasaktır. Ramazan ayı boyunca yasaklardan etkilenen cafe ve lokantalara bazı destekler sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme sürecine geçmeyi düşünüyoruz. Bu süre boyunca çalışanlarının sigorta pirim ödemelerini yapamayan kafe ve lokantalarımızın pirim yüklerini biz üstleneceğiz. Kişi başı 1500 Türk Lirası nakit ödeme yapacağız. Bayram sonrasında kademeli olarak kısıtlamaları kaldırarak özgür bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun.”

Ali Erbaş’tan Teravih Açıklaması

Diyanet işleri tarafından yapılan açıklamalara göre, koronavirüs Pandemisinden dolayı ramazan boyunca kullanacak olan teravi namazlarını camiler yerine evlerde kılınmasının uygun olduğu açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Yaptığımız istişareler neticesinde teravi namazlarını evlerimizde kılınması gerektiğini uygun buldum. Hepimiz camilerde namazlarımızı kılmak istiyordum. Fakat koronavirüs buna izin vermedi.” dedi.



Son Güncelleme: 13.04.2021 19:00
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RamazanKafeler
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