Ramazana özel nefis yemek önerileri ; Bugün iftarda ne pişirsem?

Ramazan ayına girilmesiyle beraber iftar sofraları çok önemli hale geldi. Bir ay boyunca iftar sofralarında hep farklı yemek yapmaya çalışan ev hanımları ‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye düşünüyorlar.

Bugün iftarda ne pişirsem?

Ramazanda iftar yemeğinin önemi artarken dolayısı ile hangi yemeklerin yapılacağı çokça düşünülüyor. Bugünün menüsünde İftar için ana yemek olarak patlıcan ve etle yapılan Alinazik, yanına Mercimek çorbası ve Bulgur Pilavı tercih edilebilir. İşte önerilen yemeklerin tarifleri şöyle;

Alinazik tarifi

Mercimek çorbası tarifi

50gram tereyağını derin bir tavanın içine aldıktan sonra bir diş sarımsağı ilave ederek soteleyin.250gram kuşbaşı eti ekleyerek karıştırın, sonrasında kapağı kapatıp 8-9dakika kısık ateşte bekletin. Et piştikten sonra bir yemek kaşığı biber salçası, bir çay kaşığı toz kırmızı biber ve bir çay kaşığı tuz ekleyerek tatlandırın. Üç tane közlenmiş patlıcanı kesme tahtasının üzerinde bıçak ile dövün. Düverken bir çay kaşığı tuz atın. Patlıcanlar iyice ezikten sonra bir kase sarımsaklı yoğurtla karıştırın. Servis tabağının içine yoğurtlu patlıcanlı karışımını yerleştirin. Ortasını çukurlaştırdıktan sonra etleride üzerine koyun ve yemeğiniz hazır. Sunum olarak da yemeğin üzerine toz kırmızı biber ve tereyağından hazırlanan sosla servis edilebilir.

Tencereye üç yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip, önceden doğranmış bir tane büyük soğanı içine ekleyin ve kavurun. Bir yemek kaşığı un ekleyin ve sonrasında birer adet havuç ve patatesi tencereye ekleyerek karıştırmaya devam edin. Tuz, karabiber atmayı unutmayın. Yıkadığınız 1,5su bardağı mercimeğide ekledikten sonra karıştırmaya devam edin. Sonrasında altı su bardağı su ekleyin. Kapağını kapatıp, patates ve havuçlar yumuşayana kadar kırk dakika boyunca pişirmeye devam edin. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için; el blenderından geçirin. Sonrasında da beş dakika daha pişmesinden sonra ocaktan alın. Üç yemek kaşığı sıvı yağ, iki yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı toz kırmızı biberi tavaya alıp karıştırın. İki dakika kadar yağı kızdırdıktan sonra ateşten alın. Çorbayı kâseye döktükten sonra üzerine kızdırdığınız yağı gezdirin ve yemek hazır.

Bulgur pilavı tarifi

Bit tane soğanı ince ince doğrayıp daha sonrasında dört yemek kaşığı sıvı yağla tencerede kavurun. İki tane sivri biberi halka şeklinde doğrayıp kavrulan soğana ekleyin. Sonrasında rendelediğiniz iki tane domatesi ekleyin. İki su bardağı pilavlık bulguru da tencereye alın ve iki dakika kadar hep beraber kavurmaya devam edin. İki buçuk su bardağı sıcak su ekleyip tuzunu katarak pişirmeye devam edin. Kısık ateşte kapağı kapalı pişirmeye bırakın. Piştikten sonra demlendirin ve pilav hazır.