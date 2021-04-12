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Ramazan tedbirleri ne zaman belli olacak? Kabine ve Bilim Kurulu toplantısı ne zaman açıklanacak?

Ramazan tedbirleri ne zaman belli olacak sorusu gündemin ilk sırasında yer alıyor. Vatandaşlar Kabine ve Bilim Kurulu toplantısı ne zaman açıklanacak sorusunu araştırıyor.

12 Nisan 2021 Pazartesi 20:04
Ramazan tedbirleri ne zaman belli olacak? Kabine ve Bilim Kurulu toplantısı ne zaman açıklanacak?
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Ramazan ayına bir gün kaldı. Bilindiği gibi gündemde Ramazan ayıyla birlikte kısıtlamaların yeniden getirilmesi konuşuluyor. Vatandaşlar yapılacak Bilim Kurulu toplantısının ardından alınacak kararları merakla bekliyor.

Bilim Kurulu ve Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararlar Pazartesi günü itibariyle uygulanmaya başlayacak. Ancak akıllardaki en önemli soru tam kapanma olacak mı sorusu oldu. Pazartesi günü gerçekleşecek Kabine Toplantısının ardından bu soru yanıtını bulacak.

Ramazan ayında uygulanacak yasaklar

81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.

Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.

Teravih namazları camilerde kılınamayacak.

Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.

Ramazan ayında tam kapanma olacak mı?

Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamalar hemen hemen belli olsa da, akıllarda tam kapanma olacak mı sorusu yer edindi.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısının birinci gündem maddesi de bu soru olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamalarda Ramazan ayını fırsat olarak kullanmaları gerektiğini ve bir aylık süreyle kapanma olabileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da daha önceki açıklamasında hep birlikte fedakarlık yapılması gerektiğini söylemişti.

Kabine Toplantısının ardından kısıtlamaların yanı sıra tam kapanmanın olup olmayacağı kesinlik kazanacak. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

 




Son Güncelleme: 12.04.2021 20:04
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Anahtar Kelimeler:
RamazanBilim KuruluKabineTam KapanmaKORONA
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