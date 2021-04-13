Ramazan sofraları için çorba önerileri; En güzel sıcak ve soğuk çorba çeşitleri

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar sofraları için hazırlıklar başladı. Bugün iftarda ne yapsam diye düşünenler için hem iftarda hem de sahurda tüketebileceğiniz birbirinden leziz çorba tariflerini sıraladık. Ramazan’a özel lezzetli, besleyici soğuk ve sıcak çorba tariflerini ayrıntılı inceleyelim.
Kremalı brokoli çorbası
Malzemeler:
2-3 demet brokoli
1 adet kuru doğan
6 su bardağı su
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
2 çorba kaşığı krema
Dereotu
Hazırlanışı:
Soğanları küp küp doğrayın. Zeytinyağını ısıtın ve soğanları hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Temizlenmiş, ayıklanmış brokolileri soğanlarla beraber 3-4 dakika kavurun. Tuzu ve karabiberi ilave edin. Tavuk suyunu ve suyu ilave edin. Kaynadıktan ve brokoliler yumuşadıktan sonra blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam elde edin. Kremayı ilave edin ve 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.
Kırmızı köz biber çorbası
Malzemeler:
2 tane közlenmiş kırmızı biber
1,5 çorba kaşığı un
6 su bardağı un
1 çay bardağı süt
Sıvı yağ
Üzeri için kaşar peyniri
Hazırlanışı:
Kırmızı biber çorbası için ilk olarak unu kokusu çıkana kadar kavuruyoruz bu aşamada yağ kullanmıyoruz. Kavrulan una közlenmiş biberleri ekliyoruz. Daha sonra biraz sıvı yağ ekleyip suyunu azar azar karıştırarak ekliyoruz. Un topaklanmasın diye kaynamaya bırakıyoruz. Biraz piştiği zaman blenderdan geçiriyoruz. Son olarak sütü ekleyip biraz daha kaynatıyoruz. Ocağı söndürdüğümüz zaman tuzunu ekliyoruz ve servis tabağına alıp üzerine kaşar peyniri rendesi serpiştirip sıcak sıcak servis ediyoruz.
Meyir çorbası
Malzemeler:
10 su bardağı ayran
1 yumurta
2 orta bo kabak
3-4 su bardağı bulgur
2 tatlı kaşığı tuz
10 çorba kaşığı tereyağı
1 soğan
Hazırlanışı:
Ayranla yumurta çırpılır. Karışım tencereye dökülerek kaynayıncaya kadar ocakta karıştırılır. Kaynadıktan sonra karışımın içerisinde küp küp doğranan kabaklar ve bulgur ilave edilir. Kısık ateşte pişirilir.
Bir tavada yağ ve soğan kavrulur. Soğanlar piştikten sonra sos çorbanın üzerinde gezdirilir.
Buğdaylı soğuk çorba
Malzemeler:
2 su bardağı yoğurt
2 su bardağı soğuk su
1 su bardağından biraz fazla önceden haşlanmış buğday
1 kahve fincanı haşlanmış mısır
2 adet salata
1 tutam dereotu
1 tutam taze nane
Zeytinyağı
Hazırlanışı:
Buğday güzelce yıkanıp tencereye alınır. Üzerine su ilave edilip bir taşım kaynatılır. Ocaktan alınıp kapağı kapalı 1 gece bekletilir. (buğday şişmiş ve yumuşamış oluyor) Derin bir kasenin içerisine yoğurt ve su ilave edilip iyice karıştırılır. Sırasıyla buğday, mısır, küçük doğranmış salatalık, ince kıyım dereotu ve taze nanede eklenip güzelce karıştırılır. Tuz ile lezzetlendirilip zeytinyağı gezdirilir. Soğuk olarak servis edilir.
Sultan çorbası
Malzemeler:
13 çorba kaşığı tereyağı
3-4 su bardağı un
2,5 su bardağı kaynar süt
2,5 su bardağı kaynar tavuk suyu
Çeyrek su bardağı zarları soyulmuş badem
Yarım su bardağı krema
2 yumurtanın sarısı
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Hazırlanışı:
Bir tencerede tereyağını eritin. Yağ kızdıktan sonra üzerine un ekleyip 3-4 dakika boyunca sürekli karıştırarak kavurun. Süt ve tavuk suyunu ekleyip biraz karıştırdıktan sonra bademleri ilave edin ve kaynamaya bırakın.
Bir kasenin içerisine krema ve yumurta sarılarını ekleyerek iyice çırpın. Karışımı bir tülbentle süzerek kaynayan çorbanın içerisine karıştırarak katın. Tuzunu ve biberini ekledikten sonra bir süre daha kaynatıp altını kapatın.
Kuru bamya çorbası
Malzemeler:
Yarım kilo çiçek bamya (kuru bamya)
250 gr. Kuşbaşı et (satır kıyma kadar küçük doğranmış)
5 çorba kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çorba kaşığı limon tuzu
2 limon
2 çorba kaşığı salça
1 tane kuru soğan
Hazırlanışı:
İlk olarak bamyaları bir bez arasına alp ovuşturarak üzerindeki tüylerin dökülmesini sağlayın. Bamyaları tencereye alıp üstünü geçecek kadar kaynar su dökün ve yarım limon sıkıp bamyaları haşlayın.
Tencereye etleri koyup pişirin. Küçük küçük doğradığınız soğanı pembeleşene kadar pişirin sonra salça ve suyu ekleyip kaynatın. Sonrasında bamyaları ilave edip limon tuzu ve limon sıkıp pişmeye bırakın.
Tarhun çorbası
Malzemeler:
2 su bardağı süzme yoğurt
1 su bardağı un
1 yumurta
1 adet haşlanmış tavuk göğsü
3 su bardağı tavuk suyu
Yeteri kadar su
Kuru tarhun otu
Tuz
Sosu için: 1 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve toz kırmızı biber.
Hazırlanışı:
Tencere de yoğurt ve yumurtayı iyice çırpın. Ardından unu ilave edin ve tavuk suyu ile açarak karıştırın. Tencereyi ocağa alın, karıştırarak kaynatın. Kaynadığında ocağın altını kısın. Didiklenmiş tavuk etini çorbaya katın. Tuzunu ekleyin.3-5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan indirin. Tarhun otunu ufalayın ve çorbanın üzerine bolca serpiştirin. Sosu için tavada yağları ve kırmızı toz biberi hafifçe kızartıp çorbanın üzerine gezdirin.