Ramazan sofraları için çorba önerileri; En güzel sıcak ve soğuk çorba çeşitleri

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar sofraları için hazırlıklar başladı. Bugün iftarda ne yapsam diye düşünenler için hem iftarda hem de sahurda tüketebileceğiniz birbirinden leziz çorba tariflerini sıraladık. Ramazan’a özel lezzetli, besleyici soğuk ve sıcak çorba tariflerini ayrıntılı inceleyelim.

Kremalı brokoli çorbası

Malzemeler:

2-3 demet brokoli

1 adet kuru doğan

6 su bardağı su

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

2 çorba kaşığı krema

Dereotu

Hazırlanışı:

Soğanları küp küp doğrayın. Zeytinyağını ısıtın ve soğanları hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Temizlenmiş, ayıklanmış brokolileri soğanlarla beraber 3-4 dakika kavurun. Tuzu ve karabiberi ilave edin. Tavuk suyunu ve suyu ilave edin. Kaynadıktan ve brokoliler yumuşadıktan sonra blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam elde edin. Kremayı ilave edin ve 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Kırmızı köz biber çorbası

Malzemeler:

2 tane közlenmiş kırmızı biber

1,5 çorba kaşığı un

6 su bardağı un

1 çay bardağı süt

Sıvı yağ

Üzeri için kaşar peyniri

Hazırlanışı:

Kırmızı biber çorbası için ilk olarak unu kokusu çıkana kadar kavuruyoruz bu aşamada yağ kullanmıyoruz. Kavrulan una közlenmiş biberleri ekliyoruz. Daha sonra biraz sıvı yağ ekleyip suyunu azar azar karıştırarak ekliyoruz. Un topaklanmasın diye kaynamaya bırakıyoruz. Biraz piştiği zaman blenderdan geçiriyoruz. Son olarak sütü ekleyip biraz daha kaynatıyoruz. Ocağı söndürdüğümüz zaman tuzunu ekliyoruz ve servis tabağına alıp üzerine kaşar peyniri rendesi serpiştirip sıcak sıcak servis ediyoruz.

Meyir çorbası

Malzemeler:

10 su bardağı ayran

1 yumurta

2 orta bo kabak

3-4 su bardağı bulgur

2 tatlı kaşığı tuz

10 çorba kaşığı tereyağı

1 soğan

Hazırlanışı:

Ayranla yumurta çırpılır. Karışım tencereye dökülerek kaynayıncaya kadar ocakta karıştırılır. Kaynadıktan sonra karışımın içerisinde küp küp doğranan kabaklar ve bulgur ilave edilir. Kısık ateşte pişirilir.

Bir tavada yağ ve soğan kavrulur. Soğanlar piştikten sonra sos çorbanın üzerinde gezdirilir.

Buğdaylı soğuk çorba

Malzemeler:

2 su bardağı yoğurt

2 su bardağı soğuk su

1 su bardağından biraz fazla önceden haşlanmış buğday

1 kahve fincanı haşlanmış mısır

2 adet salata

1 tutam dereotu

1 tutam taze nane

Tuz

Zeytinyağı

Hazırlanışı:

Buğday güzelce yıkanıp tencereye alınır. Üzerine su ilave edilip bir taşım kaynatılır. Ocaktan alınıp kapağı kapalı 1 gece bekletilir. (buğday şişmiş ve yumuşamış oluyor) Derin bir kasenin içerisine yoğurt ve su ilave edilip iyice karıştırılır. Sırasıyla buğday, mısır, küçük doğranmış salatalık, ince kıyım dereotu ve taze nanede eklenip güzelce karıştırılır. Tuz ile lezzetlendirilip zeytinyağı gezdirilir. Soğuk olarak servis edilir.

Sultan çorbası

Malzemeler:

13 çorba kaşığı tereyağı

3-4 su bardağı un

2,5 su bardağı kaynar süt

2,5 su bardağı kaynar tavuk suyu

Çeyrek su bardağı zarları soyulmuş badem

Yarım su bardağı krema

2 yumurtanın sarısı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Bir tencerede tereyağını eritin. Yağ kızdıktan sonra üzerine un ekleyip 3-4 dakika boyunca sürekli karıştırarak kavurun. Süt ve tavuk suyunu ekleyip biraz karıştırdıktan sonra bademleri ilave edin ve kaynamaya bırakın.

Bir kasenin içerisine krema ve yumurta sarılarını ekleyerek iyice çırpın. Karışımı bir tülbentle süzerek kaynayan çorbanın içerisine karıştırarak katın. Tuzunu ve biberini ekledikten sonra bir süre daha kaynatıp altını kapatın.

Kuru bamya çorbası

Malzemeler:

Yarım kilo çiçek bamya (kuru bamya)

250 gr. Kuşbaşı et (satır kıyma kadar küçük doğranmış)

5 çorba kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı limon tuzu

2 limon

2 çorba kaşığı salça

1 tane kuru soğan

Hazırlanışı:

İlk olarak bamyaları bir bez arasına alp ovuşturarak üzerindeki tüylerin dökülmesini sağlayın. Bamyaları tencereye alıp üstünü geçecek kadar kaynar su dökün ve yarım limon sıkıp bamyaları haşlayın.

Tencereye etleri koyup pişirin. Küçük küçük doğradığınız soğanı pembeleşene kadar pişirin sonra salça ve suyu ekleyip kaynatın. Sonrasında bamyaları ilave edip limon tuzu ve limon sıkıp pişmeye bırakın.

Tarhun çorbası

Malzemeler:

2 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı un

1 yumurta

1 adet haşlanmış tavuk göğsü

3 su bardağı tavuk suyu

Yeteri kadar su

Kuru tarhun otu

Tuz

Sosu için: 1 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve toz kırmızı biber.

Hazırlanışı:

Tencere de yoğurt ve yumurtayı iyice çırpın. Ardından unu ilave edin ve tavuk suyu ile açarak karıştırın. Tencereyi ocağa alın, karıştırarak kaynatın. Kaynadığında ocağın altını kısın. Didiklenmiş tavuk etini çorbaya katın. Tuzunu ekleyin.3-5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan indirin. Tarhun otunu ufalayın ve çorbanın üzerine bolca serpiştirin. Sosu için tavada yağları ve kırmızı toz biberi hafifçe kızartıp çorbanın üzerine gezdirin.