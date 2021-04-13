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Ramazan Şerbeti nasıl yapılır? Susatmayan Ramazan şerbeti tarifleri

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Müslüman âlemi Allah rızası için oruç tutmaya başladı. Gün boyu oruç tutulmasının ardından iftar sofraları kurulacak. Sofralarımızda eksik olmayan Ramazan Şerbeti birçok kişi tarafından merak ediliyor. Susatmayan Ramazan şerbeti tarifi haberimizde

13 Nisan 2021 Salı 16:01
Ramazan Şerbeti nasıl yapılır? Susatmayan Ramazan şerbeti tarifleri
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İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez içeceği olan Ramazan şerbetleri, tadı ve hoş kokusu ile insanları büyülerken hafif içimi ile herkes tarafından beğeniliyor. Özellikle Ramazan aylarında vazgeçilmez şerbet vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte birbirinden farklı ve özel tariflerle Ramazan şerbet tarifleri haberimizde

VİŞNELİ RAMAZAN ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 6 su bardağı su
  • 3/4 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı vişne
  • 10 adet kurutulmuş erik
  • 1 su bardağı kuru üzüm
  • 5 gram taze zencefil
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 6 adet karanfil

TARİFİ

Suyu derin bir tencereye aktarın. Kabuğunu soyduğunuz taze (kök) zencefil, karanfil ve çubuk tarçın ilavesiyle kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayan suya toz şekeri atıp karıştırın. Sap kısımlarını tek tek ayıkladığınız kuru üzüm ve eriği ekleyin. 5 dakika kadar kaynatın.

Son olarak taze vişneleri katıp kaynatma işlemini 2-3 dakika daha sürdürün.

Ocaktan aldığınız şerbet karışımını ılınması için oda ısısında bekletin. Ilınan şerbet karışımının tanelerini bir süzgeç yardımıyla süzerek alın.

Sürahiye alıp buzdolabında soğuttuğunuz ramazan şerbetini soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.

PÜF NOKTASI: 

Şerbet yapımında arzu ettiğiniz kuru ve taze meyvelere yer verebilir, dondurulmuş ya da çekirdeklerini ayıklamadığınız taze vişne kullanmayı tercih edebilirsiniz. Meyvelerin taze ve zedesiz olmasına dikkat edin. Bol suda yıkayıp fazla sularını süzdürdükten sonra kullanın.

HİBİSKUSLU RAMAZAN ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1. 5 litre su
  • 1 su bardağından bir parmak eksik şeker
  • 2 çubuk tarçın
  • 1 çay kaşığı karanfil
  • 1 adet kök zencefil
  • 1 adet doğranmış kırmızı erik
  • 5 adet kırmızı üzüm
  • Varsa kırmızı gıda boyası ya da 5 adet hibiskus

TARİFİ

Zencefil, karanfil ve çubuk tarçını uygun bir tencereye alalım.

Üzerine suyu dökelim ve kaynamaya bırakalım.

Bir kaç dakika kaynadıktan sonra üzerine şekeri ekleyelim.

Diğer kalan malzemeleri döküp 20 dakika kadar kaynatmaya devam edelim.

Ardından ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. 

Şerbetimiz iyice soğuduktan sonra ince süzgeçle süzelim ve servis edelim. Süzgeçten ezerek suyunu da sıkabilirsiniz

REYHAN ŞERBETİ TARİFİ

Malzemeler

  • 1 demet reyhan
  • 5-6 adet limon tuzu
  • 6 su bardağı sıcak su
  • 6 yemek kaşığı toz şeker (eğer çok tatlı sevmiyorsanız, 4 yemek kaşığı kullanabilirsiniz.)

Reyhanları güzelce yıkayalım ve tencerenin içerisine alalım.

Üzerine kaynamış sıcak suyu, şekeri ve limon tuzunu ilave edelim.

Toz şeker eriyene kadar karıştırıp, tencerenin ağzını kapatalım.

Kesinlikle kaynatmıyoruz. Haşlama yöntemi ile yani sıcak suyun içinde bekletilerek yapılan bir şerbet.

Bu şekilde soğumaya bırakalım.

Ardından tencerenin içerisindeki reyhanları süzgeç yardımı ile süzerek çıkartalım.

Güzelce soğuttuktan sonra, şerbetimizi servis edelim.

EN GÜZEL RAMAZAN ŞERBETİ TARİFLERİ

GÜL ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 su bardağı su (Yoğun gelirse ilave edebilirsiniz )
  • 1 su bardağı kuru gül 
  • 1 çay kaşığı limon tuzu
  • 1 su bardağı şeker (Tadı az gelirse arttırabilirsiniz)

TARİFİ

Suyu tencereye koyuyoruz. Gül yapraklarını yıkayıp suyun içine koyuyoruz.

Kaynamaya başlayınca 5 dakika sonra limon tozunu ekliyoruz ve karıştırıp 5 dakika kaynatıyoruz.

Limon tozu renginin çıkmasını sağlıyor.

5 dakika kaynadıktan sonra şekeri ekliyoruz , 5 dakika daha kaynatıyoruz , ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz.

Soğuyunca gülleri süzüp servis edebilirsiniz.

OSMANLI ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 500 gram vişne veya kırmızı erik
  • 2 litre su
  • 2 adet limon
  • 1 su bardağı şeker (arzuya göre azaltma çoğaltma yapabilirsiniz)
  • 7-8 adet karanfil
  • 1 adet kabuk tarçın büyük boy
  • 1 parça kök zencefil

TARİFİ

Öncelikle tenceremize suyumuzu, tarçın, karanfil, kök zencefilimizi ve şekerimizi koyup, ocağa koyuyoruz.

5 dakika kadar kaynayınca, içine vişnelerimizi koyuyoruz ve biraz daha kaynatıyoruz.

2 adet limon suyunu ilave edip, kaynamaya bırakıyoruz.

Kaynamakta olan şerbetin üzerine gelen köpükleri alıyoruz.

Vişnelerimiz çatlamaya başladığında, olmuş demektir.

Soğumaya bırakıyoruz. İçindeki tarçın, zencefil ve kabuk tarçını alıyoruz.

İsterseniz vişneleriyle sahurda kasede, isterseniz süzerek bardakta içebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 su bardağı kızılcık
  • 1 buçuk su bardağı toz şeker
  • 1 buçuk litre su
  • 5 adet karanfil

TARİFİ

Tüm malzemeleri tencerede birleştirip ocağa alalım.

Kızılcıklar iyice yumuşayıncaya kadar pişirelim.

Ardından tel süzgeç yardımıyla süzdürelim.

İyice soğutup afiyetle içelim.

NANE ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 15 dal nane (Yarım demet)
  • 1 adet limon
  • 1. 5 çay bardağı şeker
  • 5 su bardağı kaynamış su

TARİFİ

Bir kaba nane alınır.

1 adet limon sıkılır ve kabukları da içine atılır.

Şeker ilave edilir ve 5 su bardağı kaynamış su ilave edip karıştırılır ve üzeri kapatılır.

Yarım saat sonra kabuklarını içinden alabilirsiniz.

Ilınana kadar kapağı kapalı bekletilir.

Sonra karıştırılır ve bir sürahiye süzülür.

Dolapta tamamen buz gibi soğumaya bırakılır. 

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ TARİFİ (OSMANLI ŞERBETİ)

MALZEMELER 

  • 200 gr Demirhindi ( Aktarlarda rahatlıkla bulabilirsiniz )
  • 2 lt su
  • 2 adet karanfil
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 1 su bardağı toz şeker (Bal ile de tatlandırabilirsiniz)
  • 1 tutam ıhlamur
  • 1 küçük boy kök zencefil
  • 2 dal adaçayı
  • 1 küçük boy havlıcan kökü

TARİFİ

Demirhindileri güzelce yıkayıp 2 lt suyu üzerine döküp derin bir tencereye alalım.

Eğer demirhindileriniz kabuklu ise mutlaka kabuklarını soyalım.

Ardından tencerenin kapağını kapayıp 1 gece bekletelim.

Süre sonunda üzerine bal hariç bütün malzemeleri ilave ederek yaklaşık 45 dk kısık ateşte kaynatalım.

Damak zevkinize göre bal ilavesi yaparak ve soğumaya bırakalım.

KEKİK ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER 

  • 1 çorba kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı limon suyu
  • 4 su bardağı su
  • 1 çorba kaşığı bal (Çok hafif oluyor ister iseniz 2 koyabilirsiniz)
  • 1 tane karanfil (İsteğe bağlı)

TARİFİ

Öncelikle suyu kaynatıp kekiği ekleyin.

Bir dakika ocakta kaynatıp altını hemen kapatın.

Daha sonra 5 dakika demlendirip, süzün.

Süzülen sıvı ılık sıcak arasına gelince limonu, ballı ve karanfili ekleyip, karıştırın.

Sürahiye döküp, soğuduktan sonra ister iseniz kavrulmuş dolmalık fıstık koyarak servis edin. Afiyet olsun.

ÜZÜM ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 kg. Yeşil veya siyah üzüm
  • Yarım kg. Kiraz (isteğe bağlı)
  • 1- 1, 5 lt. Su
  • 1 ufak çubuk tarçın
  • 1 adet ufak limon
  • Nohut tanesi kadar taze veya kuru zencefil

TARİFİ

Üzüm ile kirazları saplarından ayırıp, yıkayıp derin bir tencereye alınır.

Sadece üzeri 1 parmak kadar su geçecek şekilde soğuk su eklenir.

Limonu yarıya bölüp baharatlar ile tencereye alınır ve orta ateşte hiç karıştırmadan 20-25 dk. kaynatılır.

Altı kapatılır ve ılınmaya bırakılır.

Ilık iken şekerine bakarsınız damak zevkinize göre kaşık kaşık şeker ilave edebilirsiniz.

Süzgeçten geçirilir. Dilerseniz süzülen posayı elinizle süzgeçten ezerek suyunuda sıkabilirsiniz.

 

 




Son Güncelleme: 13.04.2021 16:01
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan şerbetiTarifİftarSahur
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