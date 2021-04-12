Ramazan orucuna nasıl niyet getirilir? Ramazan orucu niyeti

Ramazan ayında oruç tutmak farz kılınmıştır. Ramazan ayında oruç tutacak vatandaşlar oruç tutarken bazı şartları yerine getirmelidir. Bunlardan biri de niyet etmektir.

Ramazan orucu için nasıl niyet edilmelidir?

" Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya " diyerek yapılan niyet, en güzel niyettir. Ramazan orucu dışında bir oruç için niyet ederken gün belirtmeden yani "Bugünkü orucu tutmaya" şeklinde niyet edilirken “bugün” kelimesi kullanılmadan edilen niyetler de caizdir. Ramazan boyunca Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Bunun nedeni farz orucun zamanında başka oruç tutulmasındandır. Her oruç için ayrı niyet edilmesi gerekir.

Diyanet İşleri Başkanlığının intenet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre Ramazan orucuna niyet etmek için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bunun yanı sıra geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” diyerek orucun belirlenmesi daha faziletlidir.

Ne zaman niyet etmek gerekir?

Oruç tutmak için niyet vakti, akşam namazı vakti girince başlar. Günü belirlenmiş adak ve nafile oruçlarda niyet, öğle namazına yaklaşık bir saat kalıncaya kadar devam eder. Kefaret, kaza, günü belirlenmemiş adak oruçlarında ise "imsak" vaktinden önce niyet edilmelidir.

Kaza orucu, keffaret orucu ve bir zamana bağlı olmadan adanan oruçlar için niyet vakti, en erken gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” diyerek belirtilmelidir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmesi gerekir. İmsak zamanına kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlar ise güneş tepe noktasına gelmeden önce niyet edilir.

Ramazan ayında her bir oruç için her gün niyet edilmeli midir?

Fakihlerin çoğuna göre Ramazan ayının her günü için ayrı ayrı niyet edilmesi zorunludur. Çünkü her bir günün orucu kendi başına bir ibadettir ve diğer günler tutulan ya da tutulacak olan oruçla ilgisi yoktur. Bu sebepten bir günün orucu bozulduğunda yalnızca o günün orucu bozulmuş olur, diğer günlerin orucu bundan etkilenmez.

Mâlikîlere göre ara vermeden art arda tutulması gereken oruçlarda, zıhâr, katl kefâreti ve Ramazan orucunun kefâretinde olduğu gibi Ramazan orucunda da en başta yapılan tek niyet yeterlidir. Ancak bu oruçlara yolculuk, hastalık, hayız ve nifas gibi zorunluluklardan dolayı ara verilecek olursa, engel kalktıktan sonra yeniden niyet edilmelidir. Tek bir niyetin yeterli olduğu oruçlarda her gece niyetlenmek ise menduptur. Ay, tek bir zamana verilen isimdir, dolayısıyla ay süresince oruç tutmak bütün bir ibadet hükmündedir; tek bir niyet ile gerçekleşebilir.

Ramazan orucuna niyet etmenin önemi

Oruç tutmanın bazı şarları vardır, bu şartlardan biri de niyet etmektir. Niyet etmeden tutulan oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç tutmak için sahura kalkılması da niyet yerine geçer.

Oruç tutmanın önemi

İnsan nefsinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde oruç etkili bir yoldur. Oruç farklı şekillerde de olsa hemen hemen bütün din ve kültürlerde riyâzet ve mücâhede yolu olarak görülür.

Oruç, insanı maddî zevk peşinde koşturan, Allah'ın haklarına riayet edemediği için kendisine zulmetmesine, insanların haklarına riayet edemediği için onlara zulmetmesine neden olan aşırılıkları azaltır. Oruç, yoksulların durumunu daha iyi anlamaya, onların sıkıntılarına çare bulmaya yardımcı olur. "Tok, açın halinden anlamaz” sözü ile de bu durum daha iyi açıklanabilir. Ayrıca oruç, insana sabrı da hatırlatmaktadır.

Oruç tutmanın faydaları

Zayıflatır:

Oruç sağlıklı kilo vermeye yardımcı olmaktadır ve bu durum bilimsel olarak ispatlanmıştır. Oruç esnasında vücutta bulunan yağ hücreleri aracılığı ile depolanmış yağlar yakılmaya başlanır. Depolanan yağların yakılmasıyla birlikte sağlıklı zayıflama gerçekleşir.

İnsülini dengeler:

Oruç, oruç tutulmayan dönemlerde kanda şeker seviyesini dengelemektedir.

Metabolizma çalıştırır:

Oruç, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle sindirim sistemi sağlığı iyi olmayan kişilerde oruç, gıdaların enerjiye dönüştürülmesine ve yağ yakımına ciddi katkıda bulunur.

Ömrü uzatır:

Oruç, metabolizmayı hızlandırdığı için uzun yaşamayı sağlar.

Açlığa direnmeyi sağlar:

Oruç tutmak açlık tecrübesi kazandırarak vücutta hormonların daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlar . Obeziteden muzdarip kişileri aşırı yemeye teşvik eden sinyallerin düzenlenmesinde oruç faydalı olabilir. Hormonların düzenlenmesinde oruç, açlığa direnme sinyallerini arttırır. Doğru çalışan hormonların, açlığa karşı direnci artarak daha hızlı kilo vermeyi sağlar.

Zihinsel fonksiyonları arttırır:

Oruç beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını destekler. Bunun yanı sıra parkinson ve alzheimer gibi zihinsel hastalıklara karşı koruyucu rol oynamaktadır.

Bağışıklık sistemini geliştirir:

Oruç tutmak bağışıklık sistemini geliştirir, serbest radikallerin neden olduğu hasarların giderilmesini sağlar, iltihabı azaltır ve kanser hücrelerinin yayılma hızını yavaşlatır.

Kontrol sistemini geliştirir:

Oruç fiziksel ve bilinçsel olarak vücudun zinde tutulmasına yardımcı olur.

Cildi temizler:

Oruç vücudun genel temizliğine ciddi anlamda faydalıdır. Sindirim sisteminin temizlenmesiyle bütün sistemin temizlenmesini sağlar. Karaciğer ve böbreklerdeki toksinlerin temizler ve böylece cilt temizliğini de sağlanmış olur.