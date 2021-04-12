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Ramazan mesajları; Anlamlı, resimli , hadisli ve ayetli hoş geldin ramazan kutlama mesajları

Gelen Ramazan Ayıyla beraber teravih namazları kılınacak, oruç tutulacak, iftar yapılacak. Ramazan ayına gireceğimiz bu güzel günde pek çok Müslüman bu mübarek ayın hissettirdiği güzel duyguları resimli ve anlamlı Ramazan mesajları ile sevdikleriyle paylaşmayı istiyor. İşte, hadis ve ayetlerin yer aldığı en güzel Ramazan ayı mesajları...

12 Nisan 2021 Pazartesi 17:14
Ramazan mesajları; Anlamlı, resimli , hadisli ve ayetli hoş geldin ramazan kutlama mesajları
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On bir ayın sultanı Ramazan Ayına kavuştuk. Bu mübarek ayın gelmesiyle Müslümanlar Ramazan Ayında sevdikleri ile paylaşacakları Ramazan Ayı mesajlarını araştırıyorlar. İbadetleri yerine getirmenin değerinin çok daha fazla olduğu Ramazan Ayında oruç tutulur ve ibadetler yerine getirilir. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan Ayında sevdikleriniz ile paylaşmak isteyeceğiniz Ramazan Ayı mesajlarını sizler için haberimizde bir araya getirdik.

Resimli, kısa, uzun, hadis ve ayetli Ramazan ayı mesajları

  • Ramazan Ayının bereketi bir yağmur gibi yağsın üzerimize, tüm Müslüman aleminin ve gönül dostlarının Ramazan ayı mübarek olsun.
  • Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan Ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim.
  • Ramazan Ayı ülkemize ve bütün inananlara güzellikler, mutluluk ve bolca huzur getirsin. Kötülüklerden, fenalıklardan arınalım inşallah. Hayırlı Ramazanlar.
  • Ramazan demek arınma ve rahmet demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar.
  • İslаm’ın nurlu yüzü kаlbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Rаmаzаn-ı Şerifleriniz mübarek olsun.
  • “Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.” (Tirmizi, Savm 82, (807)
  • “Ramazan Ayında Allah’i zikreden mağfiret olunur. Ve o ayda Allah’tan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez.” [Ramuz El Hadis / Hz. Cabir (r.a)]
  • “Allah'tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! Böylece Rabbinizin cennetine girersiniz.” (Tirmizî, Cum'a 80)
  • “Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 28, Savm 6)
  • “Oruç, cehennem ateşinden koruyan bir siperdir (kalkandır).”
  • “Oruç tutan kimsenin iki mutluluğu vardır; iftar vakti ve Kıyamet günü.”
  • Kim Ramazan Ayını oruçlu geçirir ve haramlardan ve iftiradan kaçınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar.
  • “Oruçlunun uykusu ibadettir. Susması tespihtir, amelleri misliyle kabul edilir, duası makbuldür, günahı affedilir.”
  • “İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.”
  • On bir ayın sultanına hoş geldin deyin ey Müslümanlar. Bu ayı iyi değerlendirin. Nefsinizi törpüleyin, şeytanın vesveselerine kulak vermeyin. Her türlü ayıptan ve edepsizlikten kendinizi sakının. Kalplerinizi ve avuçlarınızı bir tek Allah'a açın. Mübarek Şehr-i Ramazanınız kutlu olsun.
  • Bеmbеyаz yağan bir kаrın, nе yаşаnmışsа yаşаnsın, gеçmişin bütün hаtаlаrını örttüğü gibi Ramazan Ayının da sеnin bütün hаtаlаrını örtеrеk hayırlı yеni bir gеlеcеğe ve umut dоlu yеni bir bаşlаngıcа vesile olmasını dilerim.
  • Mübarek Ramazan Ayı kalbini O'nun yoluna kоymаna, ellеrini daim O'nun dеrgаhınа аçmаnа vesile olsun.
  • Mübarek Ramazan Ayı, kalbine öncе bulut olsun yаğmаk için, sоnrа yağmur olsun ilаhi sеvgiyi yеşеrtmеk için.
  • Mübarek Ramazan Ayı, sana vücudunun sıhhat ve selameti olan “az yemeğe “, ruhunun sıhhat ve selameti olan “günаhsız olmаyа”, dininin sıhhat ve selameti olan “Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya “vesile olsun.
  • Sevgi sözе dolarsa dua оlur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yoldа birleşen dualarımızın nura dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazan Ayın mübarek olsun .
  • Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizlеri bereketi ile donatan Ramazan Ayınız Mübarek olsun.
  • Ellеrin semаyа, dillerin duаyа gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hаyırlаrа vesile olmasını dilerim. Hоş geldin Ya Şehr-i Ramazan…
  • Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun…

Ramazan Ayında kalabalık olan camilerimiz;

  • Sultan Ahmet Camii
  • İzmir Hisar Camii
  • Ankara Kocatepe Camii

Cuma gününün önemi ile ilgili;

Cuma günü, Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından söylendiği gibi güneşin doğmuş olduğu en hayırlı gündür. Cuma’nın kelime anlamı “toplamak, toplanmak” tır. Peygamber Efendimiz (SAV), Cuma günü ile ilgili “Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü, Hz. Adem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı.” buyurmuştur. (Müslim, Cum’a, 18)




Son Güncelleme: 12.04.2021 17:14
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RamazanMesajları
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