Ramazan hilali önce nerede görülecek? Hicri 1442 Ramazan hilali göründü mü?

11 ayın sultanı Ramazan bu gece başladı. Ramazan ayıyla birlikte Ramazan hilali de görülecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Astronomu hicri takvime göre bu yıl hilalin Afrika’da öncelikli olarak görüleceğini söyledi.

Ramazan bayramının başladığını simgeleyen hilal ilk olarak Asya kıtasından görülebilecek. Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, 2021 yılında yapılan hesaplamalar doğrultusunda ramazan hilalinin ilk olarak hangi ülkede görüleceğini açıkladı.

Fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre kameri ayın, güneşin batmasının ardından ayın dünyanın herhangi bir yerinden ilk defa hilal şeklinde çıplak gözle görülmesi veya görülebilecek halde olmasıyla başladığına işaret ederek, Türkiye'nin 1978'te İstanbul Rüyeti Hilal Konferansı ve 2016'da Uluslararası Kameri Aybaşları ve Hicri Takvim Birliği Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda dünyanın herhangi bir yerinden hilalin görülmesini temel aldığını aktardı.

İşlek, kameri ayın güneş battıktan sonra ayın hilal şeklinde ilk defa görülmeye başladığını ve ertesi günün ayın birinci günü olduğunu ifade etti.

Hümeyra İşlek, Türkiye ve Afrika ülkelerinde aynı gün hilalin görüleceğini ve havanın açık olması durumunda çok net şekilde hilal ayın görülmesinin mümkün olduğunu vurgularken, bazı ülkelerde farklı günlerde bayram kutlamalarının olması konusunda da açıklamalarda bulundu.

İşlek, bu durumun ülkelerin coğrafi konumlar nedeniyle hilal ayı bekledikleri ve bu nedenler farklı günlerde bayram kutlamalarının olduğunu açıkladı. Ancak yaşanan uygulama farklılıklarının herhangi bir şekilde Müslümanların ibadetine zarar vermiyor.