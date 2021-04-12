Ramazan Hilali 2021 ne zaman, nerede görülecek?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, bu ayın işareti olan Ramazan hilali, müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan hilalinin ne zaman, nerede görüleceğini araştıran müslümanlar, bu konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Biz de haberimizde bu soruların cevaplarını derledik...
Hilal göründü mü?
Ramazan hilalinin bu sene Afrika’nın ortalarında görüleceğini duyuran İşlek, 12 Nisan Pazartesi günü Greenwich saatiyle 02:31’de orucun başlayacağını ve 18:21’de ilk iftarın yapılacağını bildirdi. Yani 13 Nisan Salı günü orucun ilk günü olacak.
Son Güncelleme: 12.04.2021 16:51