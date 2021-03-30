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Ramazan fitresi nasıl hesaplanır? 2021 oruç fitresi ne kadar?

Ramazan ayının yaklaşması ile fitre’nin nasıl hesaplanacağı merak konusu oldu. 2021 yılı için fitre hesaplama, oruç fidyesi ve fitre ne kadar gibi soruların cevaplarını sizler için bulduk. Diyanet İşleri Bakanlığının güncel olarak belirlediği oranlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 Mart 2021 Salı 14:42
Ramazan fitresi nasıl hesaplanır? 2021 oruç fitresi ne kadar?
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Müslümanların Ramazan ayının yaklaşması ile merakla araştırdığı fitre ne kadar, nasıl hesaplanır sorularının güncel bir şekilde cevaplarını haberimizde topladık. İşte detaylar…

 

 

Fitre hesaplanması nasıl olur? Ne kadardır?

Temel ihtiyaçlar dışında mala sahip Müslümanların gelir durumu iyiyse ve oruç tutamayacaksa, ihtiyacı olan kişilere yardım yapması fıtır sadakası ya da fitre olarak geçer. Din kuralları çerçevesinde zengin olan bir Müslüman’ın fitre vermesi vacip olarak bilinir. Ayrıca vacip oluşunun sünnetle sabitlendiği de bilinmektedir. 

 

2021 Fitre ne kadar?

Fitrenin belirlenmesinde gıda ölçümünün iki öğüne göre yapılması daha uygundur. Din İşleri Yüksek Kurulu bu miktarı 2021 yılının Ramazan başlangıcından 2022'nin Ramazan başlangıcına kadar olan süre için 28 TL olarak belirlemiştir. 

 

2021 Fitre hesaplaması

Dinayet İşlerinin açıkladığı kişi başı tutarın oruç tutulmayan gün sayısıyla çarpılması ile fitre hesaplanır. Her hane halkı için tek tek ödenmesi gerek 1 günlük tutar 28 TL’dir. Bu tutar herkes için aynıdır. Fitre formülünü şöyle yazabiliriz:

Diyanetin belirlemiş olduğu fitre tutarı:28 TL

2021 fitre hesaplama: 28 * (oruç tutulmayan gün sayısı)

Çıkan miktar kişi başı miktarıdır. Eğer 30 gün oruç tutulmazsa 28 TL * 30 = 840 TL fitre verilmesi gerekilir. İki kişi oruç tutamazsa o zaman 840 * 2 = 1.680 TL fitre verilmesi gerekilir. 

 

Fitre kimlere verilmelidir?

Bireylerin kendileri ve küçük çocukları için fitre verme sorumluluğu vardır. Mal ve mülk sahibi her Müslüman borcunu ve temel ihtiyaçlarını aşan nisap miktarı vaciptir. Müslüman bir bireyin zenginlik ölçüsü, zekatta aranan nisaptır. Ancak, zekatta malın artıcı olması ve üzerinden 1 yıl geçmiş olması şartı aranırken fitrede bu aranmaz.

 

Fitre kimlere verilmez?

  • Müslüman olmayan kişilere
  • Dinen zengin olanlara
  • Anne, baba, büyükanne ve büyükbabaya
  • Kendi çocuğuna, torununa ve eşlerine

 

Fitre’nin ne zaman verilmesi gerekilir?

Fitre Ramazan bayramının 1.gününden itibaren verilebilir fakat bayramdan öncede verilmesinde bir sakınca yoktur. Hatta bayramdan önce verilmesinin daha faziletli olduğu bilinmektedir. Kişi bu süre içerisinde istediği zamanda verebilir ancak bayram namazından önce verilmesi müstehaptır*.

Şafii mezhebine baktığımız zaman eğer kabul edilir bir mazeret yoksa fitrenin bayramın 1. gününün gün batımından sonra verilmesi haram olarak görülür. Ayrıca, fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir. 

*Müstehap: Dinen emredilmediği halde bir davranışın yapılmasından sevap kazanmak. 



Son Güncelleme: 30.03.2021 14:42
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Anahtar Kelimeler:
Fitre28 TL
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