Ramazan erzak yardımı nasıl alınır? Ramazan kolisi yardımı nereden alınır?

Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getirme dışında İslam alemine; yardım etme, bir araya gelme ve paylaşma gibi etkenlerinde bulunduğu bilinmektedir. Covid-19 pandemisinden dolayı bu sene şehirlerde iftar çadırları olmayacaktır. Lakin ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza gıda yardımında bulunacağı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıklaması kapsamında yardımlar; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, valilikler, belediyeler, Kızılay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ve kaymakamlıklar tarafından verilecektir.

Ramazan ayında yapılacak gıda yardımlarından nasıl yararlanılır?

Ramazan yardımında bulunan kurumların başını Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bulunuyor. Peki VGM tarafından yapılmakta olan gıda yardımlarından nasıl yararlanılabilir? Yapılacak olan kuru gıda yardımlarından yararlanabilenler: Sosyal güvencesi olmayan ya da geliri net asgari ücreti geçmeyenlerdir.

7/1976 tarihine ait ve 2022 sayılı; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında maaş almakta olan vatandaşlar VGM yardımlarından yararlanabilmektedir.

VGM’ye nasıl başvurulur?

Kuru gıda yardımının alınması için öncellikle muhtaç bireylerin aşağıda bulunan “Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu’nu doldurması gerekmektedir. Doldurulan başvuruları ile birlikte Bölge Müdürlüklerine bizzat giderek ya da posta aracılığıyla gönderim yaparak başvuruda bulunabilirler. Bölge Müdürlükleri tarafından yapılan değerlendirmeler durumunda; bu değerlendirmelere uygun olan bireylere kuru gıda yardımında bulunulacaktır. Kuru gıda yardımı isteyecek olan bireylere verilecek yardımlar sınırlı bir kontenjanı kapsayacaktır. Başvuruda bulunulmasının hemen yardımları başlatmayacağı da bilinmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yapılan Ramazan yardımları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca gıda yardımına tabi tutulmaktadır. Ramazan ayında ve Kurban Bayramı’ndan öncesinde; muhtaç insanlara yardım yapılmaktadır ve bu yardımlar yıl boyuna kadar uzayabilmektedir. 3294 sayılı Kanun çerçevesinde ihtiyacı olan gıda, giyinme ve benzeri temel yaşam ihtiyacının giderilmesi amacı ile başta Ramazan ayı ve ardından Kurban Bayramı’nın öncesi gibi zaman zarflarında sene boyu ihtiyacın bulunması durumunda SYD Vakıfları tarafınca gıda yardımında bulunulacaktır.

SYD’den gıda yardımlarından kimler yararlanabilir?

3294 sayılı Kanun neticesinde sosyal güvencesi bulunmayan ihtiyaç sahipleri hanelerin ve sosyal güvencesi var olduğu halde; hane içerisinde kişi başı düşen ücretin net asgari ücretin 1/3’ünden düşük olan hanelerdir.

Kızılay’dan gıda yardımları nasıl alınmakta?

Gıda yardımı adına başvuru yapılacak mı? Kızılay tarafından belirlenen, neredeyse 10 milyon ihtiyaç sahibi; SMS yolu ile kodu alabilecek. Telefonuna gelen SMS ile vatandaşlar; Kızılay tarafından belirlenen marketlerden istediğini alacaktır. Bu sistem aracılığı ile vatandaşlar kendi ihtiyacı bulunan gıdayı alabilecektir. Ramazan gıda yardımını ise bütün belediyeler yapıyor.