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Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok kişi Ramazan kolisi başvurularının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Vatandaşlar, ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır? sorusunu araştırıyor.

13 Nisan 2021 Salı 02:45
Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar özellikle ramazan kolisi başvurularının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Ramazan kolisi almak isteyen pek çok vatandaş araştırmalarına hız verirken özellikle belediye ve kaymakamlıklara yapılan başvurular ile ramazan kolisi başvuruları yapılabilmektedir.

Ramazan yardım kolisinin içerisinde neler bulunuyor?

Marketlerden alınacak ramazan kolilerinde Yağ, Salça, Çay, Şeker, İrmik, Makana, Bakliyat, Pirinç, Tuz, Un, Zeytin, Hazır Çorba ürünleri yer alıyor. Koli içeriğinde özellikle bozulmayacak ve uzun süre korunabilecek ürünler yer alıyor.

Kızılay Ramazan Kolisi yardım başvuruları nasıl yapılır?

Kızılay pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine en fazla yardım eden kuruluşlardan birisi olurken ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine 400 TL yardım yapılacağı açıklandı. Kızılay tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte vatandaşlara ramazan kolisi de verileceği açıklananlar arasında yerini alırken Kızılay ramazan kolisinde; Yağ, Salça, Çay, Şeker, İrmik, Makana, Bakliyat, Pirinç, Tuz, Un, Zeytin, Hazır Çorba ürünlerinin olacağı belirtildi.

Ramazan’da yardım yapacak kurumlar hangileridir?

Ramazan ayında özellikle belediyeler, Kızılay, vakıflar ve kaymakamlıklar ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapmaktadır. Ramazan kolisi almak isteyen vatandaşlar, bulundukları kaymakamlık veya belediyelere başvuru yapılarak ramazan kolisi alınabilir. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabilirken aynı zamanda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na da başvuru yapılabilmektedir.

Belediyelerden ramazan kolisi yardımı nasıl alınır?

Başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak belediyeler her yıl düzenli olarak ramazan kolisi yardımı yapmaktadır. Başvurular muhtarlıklara yapılan talep ve formlar ile yapılabilir.




Son Güncelleme: 13.04.2021 02:46
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