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Ramazan duaları ve Türkçe mealleri

Ramazan’ın gelmesiyle beraber Ramazan dualarının neler olduğu merak konusu oldu. Ramazan dualarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 20:07
Ramazan duaları ve Türkçe mealleri
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Her yıl düzenli olarak kutlanan ve birçok insanı bir araya getiren Ramazan ayı geldi çattı. Müslümanların her yıl heyecanla beklediği ve birçok ibadetlerini yerine getirdikleri Ramazan ayı 13 Nisan itibariyle başladı. 13 Nisan Salı günü başlayıp 12 Mayısıs Çarşamba günü sona erecek olan Ramazan ayı, 11 ayın sultanı olarak nitelendirilmekte. Ramazan Bayramı ise 3 gün sürecek şekilde 13-15 Mayısıs arası gerçekleşecek. Mübarek Kadir Gecesi ise bu sene 8 Mayısıs’a denk gelmekte. Birçok orucun tutulduğu, sahurun ve iftarın yapıldığı Ramazan ayında aynı zamanda birçok dua da okunmakta. Ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerinin yanında aynı zamanda en çok aratılan şeylerden birisi Ramazan duaları oldu. Birlik ve beraberliğin en çok hissedildiği zamanlardan birisi olan Ramazan ayında birçok oruç tutulmakta. Ramazan ayının gelmesiyle beraber Ramazan duaları da çok konuşuldu. Ramazan dualarının neler olduğu merak konusu oldu. Ramazan dualarını ve Türkçe meallerini sizlerle haberimizde paylaştık.

 

Ramazan duaları ve Türkçe mealleri:

1-

“Allahummec’ al siyami fihi siyam’ es ve giyami fihi giyam’ el gaimin ve nebbihni an nevmet’ il- ğafilin ve heb li curmi fihi ya ilah’ el- alemin ve’ fu anni ya afiyen an’ il- mucrimin.”

Türkçe meali

“Allah’ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin ilahı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim! Amin.”

 

2-

“Allahumme garribni fihi ila merzatike ve cennibni fihi min sehatike ve negimatike ve veffigni fihi li- giraeti ayatike bi- rahmetike ya erham’ er rahimin.”

Türkçe meali

“Allah’ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi. Amin.”

 

3-

“Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli- savmel’ ğadin min- şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema- ahhertü.”

Türkçe meali

“Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek tüm günahlarımı bağışla. Amin.”

 

4-

“Allahumme habbib ileyye fih’ il- ihsan, ve kerrih ileyye fih’ il- fusuge ve’l- isyan, ve harrim aleyye fih’ is- sehate ve’n- niran, bi- avnike ya ğiyas’ el- musteğisin.”

Türkçe meali

“Allah’ım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı! Amin.”



Son Güncelleme: 14.04.2021 20:07
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Anahtar Kelimeler:
RamazanRamazan DualarıRamazan AyıMübarek Kadir Gecesi
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